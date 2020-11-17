Шмигаль розповів про результати від посилення карантину на вихідних

У неділю активність громадян у великих містах знизилась на 27%

За словами голови уряду, на ці вихідні мобільність користувачів була чи не найнижчою з весни, коли діяв жорсткий карантин.

"Активність громадян у великих містах з населенням понад 100 тисяч у суботу знизилася на 18,5%, а в неділю - на 27%. Тобто, люди залишилися вдома", - написав він у своєму Telegram-каналі, зазначає "РБК-Україна".

Також, за словами голови уряду, на ці вихідні мобільність користувачів була чи не найнижчою з весни, коли діяв жорсткий карантин.

"Ми закликаємо українців та бізнес дотримуватися всіх правил. Очікуємо, що темпи зростання захворюваності зменшаться приблизно за 2 тижні", - сказав він.

Нагадаємо, що МОЗ оцінить вплив карантину вихідного дня на динаміку госпіталізацій