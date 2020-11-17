CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа словами голови уряду, на ці вихідні мобільність користувачів була чи не найнижчою з весни, коли діяв жорсткий карантин.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шмигаль розповів про результати від посилення карантину на вихідних
У неділю активність громадян у великих містах знизилась на 27%
Денис Шмигаль
"Активність громадян у великих містах з населенням понад 100 тисяч у суботу знизилася на 18,5%, а в неділю - на 27%. Тобто, люди залишилися вдома", - написав він у своєму Telegram-каналі, зазначає "РБК-Україна".
Також, за словами голови уряду, на ці вихідні мобільність користувачів була чи не найнижчою з весни, коли діяв жорсткий карантин.
"Ми закликаємо українців та бізнес дотримуватися всіх правил. Очікуємо, що темпи зростання захворюваності зменшаться приблизно за 2 тижні", - сказав він.
Нагадаємо, що МОЗ оцінить вплив карантину вихідного дня на динаміку госпіталізацій
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17 11 2020 13:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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