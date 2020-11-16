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МОЗ оцінить вплив карантину вихідного дня на динаміку госпіталізацій

Микичак закликала підприємців "знайти інші додаткові види заробітку під час карантину - онлайн, дистанційно, навинос"
"Ми оцінимо дієвість карантину вихідного дня за динамікою госпіталізацій. Це не буде за сьогоднішніми показниками, а коли мине 10-14 днів", - заявила Ірина Микичак.
МОЗ оцінить вплив карантину вихідного дня на динаміку госпіталізацій Фото: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України здійснить оцінку впливу карантину вихідного дня на динаміку госпіталізацій, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заступника міністра охорони здоров'я Ірину Микичак.

"Основною метою впровадження карантину вихідного дня є зниження навантаження на медичну систему. Ми оцінимо дієвість карантину вихідного дня за динамікою госпіталізацій. Це не буде за сьогоднішніми показниками, а коли мине 10-14 днів. Після оцінки того, як діє карантин вихідного дня, пропонуватимемо наступні кроки, наступні рішення", - сказала вона.

При цьому заступник міністра зазначила, що місцева влада, яка не виконує урядових рішень щодо карантину вихідного дня, порушує закон і ставить під загрозу життя громадян.

Окрім цього, Микичак закликала підприємців "знайти інші додаткові види заробітку під час карантину - онлайн, дистанційно, навинос".

"Наші медзаклади нададуть тимчасові робочі місця всім малим підприємцям, які у вимушеному простої. Лікарням і центрам "екстренки" дуже потрібні сильні та здорові робочі руки - це економісти, бухгалтери, санітари, техніки, працівники пральні та кухні, електрики, водії, сторожі, вахтери, різноробочі", - сказала вона.

Нагадаємо, що очільник МОЗ захворів на COVID-19, не маючи сімейного лікаря

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16 11 2020 12:12
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