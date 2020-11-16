МОЗ оцінить вплив карантину вихідного дня на динаміку госпіталізацій
Міністерство охорони здоров'я України здійснить оцінку впливу карантину вихідного дня на динаміку госпіталізацій, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заступника міністра охорони здоров'я Ірину Микичак.
"Основною метою впровадження карантину вихідного дня є зниження навантаження на медичну систему. Ми оцінимо дієвість карантину вихідного дня за динамікою госпіталізацій. Це не буде за сьогоднішніми показниками, а коли мине 10-14 днів. Після оцінки того, як діє карантин вихідного дня, пропонуватимемо наступні кроки, наступні рішення", - сказала вона.
При цьому заступник міністра зазначила, що місцева влада, яка не виконує урядових рішень щодо карантину вихідного дня, порушує закон і ставить під загрозу життя громадян.
Окрім цього, Микичак закликала підприємців "знайти інші додаткові види заробітку під час карантину - онлайн, дистанційно, навинос".
"Наші медзаклади нададуть тимчасові робочі місця всім малим підприємцям, які у вимушеному простої. Лікарням і центрам "екстренки" дуже потрібні сильні та здорові робочі руки - це економісти, бухгалтери, санітари, техніки, працівники пральні та кухні, електрики, водії, сторожі, вахтери, різноробочі", - сказала вона.
Нагадаємо, що очільник МОЗ захворів на COVID-19, не маючи сімейного лікаря
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Відні запустили спеціальний трамвай для вакцинації від грипу
- ВІДЕО Школи в двох областях повністю відкрилися для учнів
- ВІДЕО У міськраді підтвердили: Кернеса справді доставили до лікарні в Німеччині
- У Бразилії учасник випробувань "оксфордської" вакцини від COVID-19 помер від ускладнень COVID-19
- Тривимірний друк всередині тіла може зафіксувати виразки шлунку