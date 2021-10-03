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Шмигаль закликав українців записуватися на COVID-вакцинацію: як це можна зробити

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав українців записуватися на вакцинацію за допомогою застосунку "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.
Шмигаль закликав українців записуватися на COVID-вакцинацію: як це можна зробити Фото: з вільних джерел

"Закликаю українців записуватися на вакцинацію. Це можна зробити у декілька кліків за допомогою застосунку "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я", - сказав Шмигаль, пише "РБК-Україна".

Він наголосив, що вакцинація - це "найкраща можливість повернутись до нормального життя і всім разом подолати пандемію".

Зазначимо у додатку "Дія" можна записатись на вакцинацію від коронавірусу. Для отримання послуги потрібно зареєструватися чи авторизуватися у кабінеті громадянина.

Також для запису потрібно ідентифікуватися у системі через BankID або MobileID. Потім у розділі послуги потрібно обрати "Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19".

У прес-службі додатку зазначають, що працівникам закладів охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери, інтернатів, будинків для людей похилого віку та інших спеціалізованих закладів, військовослужбовцям та працівникам структур державної безпеки не потрібно записуватись.

Нагадаємо, що 10 березня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 6 377 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.

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10 03 2021 14:39
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