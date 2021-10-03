В Україні зафіксовано 6 377 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 644 випадки;
Вінницька область - 575 випадків;
Волинська область - 125 випадків;
Дніпропетровська область - 226 випадків;
Донецька область - 118 випадків;
Житомирська область - 141 випадок;
Закарпатська область - 399 випадків;
Запорізька область - 218 випадків;
Івано-Франківська область - 502 випадки;
Київська область - 320 випадків;
Кіровоградська область - 31 випадок;
Луганська область - 74 випадки;
Львівська область - 523 випадки;
Миколаївська область - 229 випадків;
Одеська область - 586 випадків;
Полтавська область - 153 випадки;
Рівненська область - 173 випадки;
Сумська область - 50 випадків;
Тернопільська область - 148 випадків;
Харківська область - 270 випадків;
Херсонська область - 6 випадків;
Хмельницька область - 152 випадки;
Черкаська область - 151 випадок;
Чернівецька область - 533 випадки;
Чернігівська область - 30 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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