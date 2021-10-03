В Україні зафіксовано 6 377 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 5 687 осіб, летальних випадків - 219

10 березня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 416 438 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 204 916 осіб, летальних випадків - 27 423.

КЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 644 випадки; Вінницька область - 575 випадків; Волинська область - 125 випадків; Дніпропетровська область - 226 випадків; Донецька область - 118 випадків; Житомирська область - 141 випадок; Закарпатська область - 399 випадків; Запорізька область - 218 випадків; Івано-Франківська область - 502 випадки; Київська область - 320 випадків; Кіровоградська область - 31 випадок; Луганська область - 74 випадки; Львівська область - 523 випадки; Миколаївська область - 229 випадків; Одеська область - 586 випадків; Полтавська область - 153 випадки; Рівненська область - 173 випадки; Сумська область - 50 випадків; Тернопільська область - 148 випадків; Харківська область - 270 випадків; Херсонська область - 6 випадків; Хмельницька область - 152 випадки; Черкаська область - 151 випадок; Чернівецька область - 533 випадки; Чернігівська область - 30 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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