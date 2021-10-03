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В Україні зафіксовано 6 377 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 5 687 осіб, летальних випадків - 219
10 березня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 416 438 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 204 916 осіб, летальних випадків - 27 423.
В Україні зафіксовано 6 377 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 КЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 644 випадки;

Вінницька область - 575 випадків;

Волинська область - 125 випадків;

Дніпропетровська область - 226 випадків;

Донецька область - 118 випадків;

Житомирська область - 141 випадок;

Закарпатська область - 399 випадків;

Запорізька область - 218 випадків;

Івано-Франківська область - 502 випадки;

Київська область - 320 випадків;

Кіровоградська область - 31 випадок;

Луганська область - 74 випадки;

Львівська область - 523 випадки;

Миколаївська область - 229 випадків;

Одеська область - 586 випадків;

Полтавська область - 153 випадки;

Рівненська область - 173 випадки;

Сумська область - 50 випадків;

Тернопільська область - 148 випадків;

Харківська область - 270 випадків;

Херсонська область - 6 випадків;

Хмельницька область - 152 випадки;

Черкаська область - 151 випадок;

Чернівецька область - 533 випадки;

Чернігівська область - 30 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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10 03 2021 14:14
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