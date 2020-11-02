Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Шторм у Європі: буревій перемістився до Австрії, жертв побільшало

Служба прогнозує сильні дощі у більшій частині країни, а також у Франції та Бельгії
Внаслідок негоди жертви є у Польщі, Швеції, Великій Британії, Словенії, Німеччині та Чехії. Напередодні повідомлялось про 6 загиблих.
Шторм у Європі: буревій перемістився до Австрії, жертв побільшало Фото: ЕП

Щонайменше 7 людей загинули в Європі в результаті ураганних вітрів і сильних дощів, що пройшли цими днями низкою країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Внаслідок негоди жертви є у Польщі, Швеції, Великій Британії, Словенії, Німеччині та Чехії. Напередодні повідомлялось про 6 загиблих.

Повалені дерева продовжували блокувати дороги та залізничні колії на півдні Німеччини та Австрії у вівторок.

До австрійського міста Зальцбург поблизу німецького кордону шторм прийшов у вівторок. Понад 400 пожежників годинами працювали над тим, щоб очистити дороги та побиті авто від повалених дерев. Постраждалих в результаті немає.

Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn, який зупинив рух потягів на довгі дистанції в понеділок, оголосив про відновлення більшої частини послуг у вівторок - за винятком деяких поїздів у південних регіонах, які все ще потерпають від сильних поривів вітру.

Школи, зачинені в понеділок, відновили роботу у всіх регіонах країни в вівторок.

Німецька метеослужба заявила, що сильний вітер збережеться у значній частині країни у вівторок, але епіцентр шторму перемістився на південний схід.

Служба також прогнозує сильні дощі у більшій частині країни, а також у Франції та Бельгії.

Як повідомлялося, Німеччина "завдяки" шторму побила рекорд споживання енергії вітру.

Нагадаємо, що на Кубі відчули потужний землетрус, даних про жертви немає.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 02 2020 14:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ірина Борзова: народні депутати повинні формувати політику на запит суспільства

Ірина Борзова: народні депутати повинні формувати політику на запит суспільства

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.