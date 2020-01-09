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Штормовий вітер та гроза: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Сьогодні у західних областях очікуються грози
Сьогодні, 1 вересня, на території західної України очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про грози, град та шквальний вітер.
Штормовий вітер та гроза: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні Фото: perspektyvy.kiev.ua

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає РБК - Україна.

Таким чином, сьогодні у західних областях очікуються грози, місцями град та шквали від 15 до 20 м/с. У Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях вранці та вдень йтимуть значні дощі (I рівень небезпечності).

Нагадаємо, що за останні 30 років найбільше потеплішало в Чернігові та Києві - на 1,6 градусів. Найменше глобальне потепління позначилося в Ужгороді, де потеплішало на 0,9 градусів.

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01 09 2020 11:20
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