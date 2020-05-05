Штрафи і звільнення: еліта у Сараєво поплатилась за "коронавірусну вечірку"

У перший день пом'якшення карантину в Сараєво місцева еліта зібралася відсвяткувати в ресторані гольф-клубу день народження відомого лікаря Юсуфа Шабановича, керівника одного з хірургічних відділень місцевої лікарні.

Після елітної "коронавірусної вечірки" в Сараєво двоє відомих лікарів втратили посади, а всі її учасники, серед яких і міністр, сплатять штраф.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють низка боснійських ЗМІ, серед яких Avaz.

У перший день пом'якшення карантину в Сараєво місцева еліта зібралася відсвяткувати в ресторані гольф-клубу день народження відомого лікаря Юсуфа Шабановича, керівника одного з хірургічних відділень місцевої лікарні.

На вечірку, яку ЗМІ прозвали "коронавірусною", зібралися 16 дуже відомих людей. Серед них - міністр зовнішньої торгівлі та економічних відносин Боснії і Герцеговини Сташа Кошарац, декан факультету ветеринарної медицини місцевого університету та член Наукового органу з моніторингу та аналізу коронавірусної ситуації в кантоні Сараєво, бізнесмен, а також зірки боснійського шоу-бізнесу.

Поліція прибула до закладу після того, як декілька зірок оприлюднили відео та фото з вечірки в соцмережах і хтось на цій підставі повідомив про порушення.

Фото: AVAZ Заклад було негайно зачинено. Учасникам святкування доведеться сплатити штраф у розмірі 500 конвертованих марок (приблизно 250 євро), а власникові закладу - від 2000 до 10000 конвертованих марок. Сьогодні вранці директор клініки при Університеті Сараєво, де обіймав посаду Юсуф Шабанович, підтвердив виданню, що його за цей вчинок звільнено з посади. "У зв’язку з недотриманням загальних обмежень та створенням загрози для працівників і пацієнтів лікарні, його відправлено на ізоляцію… Правила - однакові для всіх, і всі мають дотримуватися їх, незалежно від статусу і посад. Ми вважаємо поведінку нашого колеги неприпустимо ризиковою. Ми не хочемо, щоб будь-хто своїми безвідповідальними діями поставив під загрозу надзвичайні результати у боротьбі з COVID-19, яких нам вже вдалося досягти", - заявили у лікарні. Також втратив посаду Ніхад Фейзік, член Наукового органу з моніторингу та аналізу коронавірусної ситуації в кантоні Сараєво. Сташа Кошарац, міністр зовнішньої торгівлі та економічних відносин Боснії і Герцеговини, заявив, що просить пробачення у громадян за безвідповідальну поведінку, визнає свою провину та готовий сплатити штраф. Станом на 4 травня у Боснії та Герцеговині було 1927 підтверджених випадків коронавірусу, 78 хворих померли.