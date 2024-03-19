Німеччина та Італія підтримують початок перемовин про членство Боснії та Герцеговини у ЄС

Лідери блоку обговорять це питання на саміті 21 березня.

Група країн Євросоюзу, включно з Німеччиною, наполягають на схваленні початку переговорів про членство з Боснії та Герцоговини у блоці.

Про це пише The Guardian з посиланням на AFP.

27 лідерів ЄС обговорять на саміті в четвер пропозицію Єврокомісії розпочати переговори з балканською країною. Перед початком переговорів усі країни-члени повинні погодитися на цей крок.

“За останні кілька місяців ми побачили явний прогрес реформ у Боснії та Герцеговині, і ми також повинні це вшановувати”, − заявила міністерка європейських справ Німеччини Анна Лурманн.

Поштовх до наближення Боснії до блоку також підтримують Австрія, Італія та Греція. Натомість Франція, Нідерланди та Данія є більш скептичними. Французький міністр з питань Європи Жан-Ноель Барро заявив, що Париж вважає зусилля Боснії після того, як вона стала кандидатом, “надто обмеженими”.