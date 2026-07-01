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Сі Цзіньпін пригрозив розв'язати "питання Тайваню"

01 липня 2026, 21:33
Сі Цзіньпін пригрозив розв'язати
Китайський лідер знову цинічно пообіцяв повернути Тайвань у "рідну гавань".
Очільник КНР Сі Цзіньпін традиційно заявив своїм однопартійцям, що поверне Тайвань для "здійснення повного об'єднання батьківщини".
 
Про це повідомляє France 24.
 
1 липня Сі Цзіньпін в промові, присвяченій 105-ій річниці створення Комуністичної партії Китаю (КПК), не оминув і тему повернення Тайваню.
 
регулювання тайванського питання - це незмінна історична місія нашої партії і загальне прагнення всього китайського народу", – сказав він.
 
Лідер КНР закликав у цьому питанні протидіяти втручанню зовнішніх сил, причому не назвав конкретних країн. За його словами, боротьба з корупцією у правлячій Комуністичній партії також є пріоритетним завданням на тлі нещодавнього скандалу з верхівкою армії Китаю.
 
Так, за останні три роки відбулася:
 
  • відставка двох міністрів оборони,
  • скорочення складу Центральної військової комісії (вищого військового органу Китаю).
 
Також Сі Цзіньпін у своїй промові перед політичними та військовими лідерами, членами КПК пообіцяв зміцнити та модернізувати армію та поклявся "підтримувати абсолютне керівництво партії" збройними силами.
 
"Ми повинні просувати модернізацію національної оборони та ЗС", – заявив він.
 
До слова, аналітики ставлять під сумнів здатність китайських збройних сил ефективно вести бойові дії з часу масштабної антикорупційної кампанії Сі Цзіньпіна.

 

ТайваньСі Цзіньпін

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