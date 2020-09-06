Сім регіонів та Київ не готові до послаблення карантину – МОЗ

Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня

Станом на 9 червня сім регіонів України та місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Укрінформ.

Згідно з даними МОЗ, поки не готові до послаблення карантину м. Київ, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська, Тернопільска та Чернівецька області.

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.

Як зазначають у МОЗ, дані щодо цих критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 9 червня в Україні 27856 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 810 летальних, 12412 пацієнтів одужало.