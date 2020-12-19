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Сімейні лікарі зможуть тестувати на COVID-19 - Степанов

Міністр додав, що швидкі тести уже відправили в регіони
Сімейних лікарів забезпечать швидкими тестами на антиген до коронавірусу для діагностування COVID-19 у пацієнтів.
Сімейні лікарі зможуть тестувати на COVID-19 - Степанов Фото: МОЗ

Як передає "Укрінформ", про це на брифінгу у суботу, 19 грудня, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Ми змінили алгоритм, надали фінансування на сімейних лікарів. Зараз ми хочемо, щоб у всіх сімейних лікарів були присутні тести на антиген, щоб вони могли зробити відповідне дослідження", - сказав Степанов.

За його словами, відповідна робота має бути налагоджена до 23 грудня.

Міністр нагадав, що цього тижня відомство оновило алгоритм тестування на наявність коронавірусу.

"Ми також додали скринінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену. Вони будуть проводитись наступним особам: з підозрою на COVID-19, з ознаками інших респіраторних вірусних інфекцій, з ознаками пневмонії, громадянам, які були у тісному контакті з особою з підтвердженим випадком COVID-19, а також що повертаються з регіонів із значним розповсюдженням COVID-19. Також громадянам, які підлягають плановій госпіталізації у лікарні у зв'язку з іншими захворюваннями", - поінформував він.

Міністр додав, що швидкі тести уже відправили в регіони.

Нагадаємо, що 

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19 12 2020 16:40
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