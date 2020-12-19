Сімейні лікарі зможуть тестувати на COVID-19 - Степанов
Як передає "Укрінформ", про це на брифінгу у суботу, 19 грудня, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
"Ми змінили алгоритм, надали фінансування на сімейних лікарів. Зараз ми хочемо, щоб у всіх сімейних лікарів були присутні тести на антиген, щоб вони могли зробити відповідне дослідження", - сказав Степанов.
За його словами, відповідна робота має бути налагоджена до 23 грудня.
Міністр нагадав, що цього тижня відомство оновило алгоритм тестування на наявність коронавірусу.
"Ми також додали скринінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену. Вони будуть проводитись наступним особам: з підозрою на COVID-19, з ознаками інших респіраторних вірусних інфекцій, з ознаками пневмонії, громадянам, які були у тісному контакті з особою з підтвердженим випадком COVID-19, а також що повертаються з регіонів із значним розповсюдженням COVID-19. Також громадянам, які підлягають плановій госпіталізації у лікарні у зв'язку з іншими захворюваннями", - поінформував він.
Міністр додав, що швидкі тести уже відправили в регіони.
Нагадаємо, що
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Відні запустили спеціальний трамвай для вакцинації від грипу
- ВІДЕО Школи в двох областях повністю відкрилися для учнів
- ВІДЕО У міськраді підтвердили: Кернеса справді доставили до лікарні в Німеччині
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом