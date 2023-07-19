Сім'я конструктора російських дронів "Ланцет" володіє нерухомістю в Лондоні

Родина конструктора і виробника дронів-камікадзе "Ланцет" Алєксандра Захарова має квартиру в столиці Великої Британії.

Про це повідомляє видання "Важные истории".

Дружина і син конструктора, Свєтлана та Лаврєнтій Захарови, з 2018 року володіють квартирою в елітному районі Лондона, вартість помешкання становить 1,5 млн фунтів стерлінгів.

Велика Британія запровадила санкції щодо компанії-виробника дронів ТОВ "ЦСТ", але вони не розповсюдились на сім'ю Захарових.

Реєстр нерухомості Великої Британії демонструє, що Захарови придбали квартиру в районі Вестмінстер, приблизно за 1 км від Біг-Бена і Букінгемського палацу. Площа квартири 100 квадратних метрів. Вона має три спальні, вітальню, кухню-їдальню, балкон. Також у будинку є тренажерний зал, з даху відкривається краєвид на Біг-Бен.

Лаврєнтій Захаров – це молодший син конструктора російських дронів. Він вчиться і розпочав кар'єру, але підрахунки показують, що він не міг заробити на квартиру в Лондоні. Ймовірно, її було придбано на "збройові гроші", які заробив Захаров-старший в рф.

російський конструктор більше 15 років займається розробкою і виробництвом безпілотників. Найвідоміший винахід — дрон-камікадзе "Ланцет" (баражуючий боєприпас). Він застосовувався в Сирії, а тепер в Україні.

Компанія ЦСТ входить до концерну "Калашников".

У виробництві "Ланцетів" знайшли іноземні комплектуючі, які заборонено постачати до росії через санкції.