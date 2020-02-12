Сінгапур першим у світі дозволив продаж штучної "курятини"

Компанія Eat Just наразі не повідомила, коли продукт надійде у продаж

Управління з продовольства Сінгапуру сертифікувало як продукт харчування "куряче м'ясо", штучно вирощене у лабораторії.

Культивовану курятину буде продавати у Сінгапурі американська компанія Eat Just, повідомляє "Укрінформ".

Експерти управління з продовольства Сінгапуру визнали продукцію Eat Just безпечною для вживання і дозволили її в якості інгредієнта наггетсів.

"Перший у світі нормативний дозвіл на дане високоякісне м'ясо, створене безпосередньо з клітин тварин для безпечного споживання людиною, відкрив можливість для невеликого комерційного запуску у Сінгапурі", - прокоментували в Eat Just.

Компанія наразі не повідомила, коли продукт надійде у продаж.

Як зазначається, попит на альтернативу звичайному м'ясу різко зріс через побоювання споживачів з приводу здоров'я, благополуччя тварин і навколишнього середовища. Протягом наступного десятиліття ринок замінників м'яса може сягнути 140 мільярдів доларів, або близько 10% від світової м'ясної промисловості.

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