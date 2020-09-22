Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Siri заговорить українською

Apple шукає українськомовного фахівця для голосового помічника
На сайті Apple 21 вересня з'явилася вакансія аналітика анотацій для команди голосового помічника Siri з поміткою "українськомовний".
Siri заговорить українською Фото: macworld.com

Серед головних вимог - знання української та англійської мов, повідомляє "Громадське".

В описі вакансії зазначається, що працівник буде слухати і транскрибувати аудіофайли для оцінки відповідей Siri та правильності використання нею мови за встановленими заздалегідь критеріями.

Більшість вимог у переліку - так звані "м’які навички" на кшталт уміння працювати в команді, виконувати поставлені завдання вчасно, зосереджуватися на роботі тощо. Обов’язковим є відмінне знання української та англійської, зокрема вміння розпізнавати їх на слух.

Бажаною є наявність диплому бакалавра або попереднього аналогічного досвіду роботи. Місце роботи - ірландське місто Корк, де розташоване європейське представництво Apple.

Читайте також: Huawei вперше обігнав Apple і Samsung та став лідером з продажу смартфонів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 09 2020 11:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Apple презентувала нові Apple Watch та iPad: порушила традицію і пообіцяла стати екологічнішою. Головне

Apple презентувала нові Apple Watch та iPad: порушила традицію і пообіцяла стати екологічнішою. Головне

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.