Siri заговорить українською
Серед головних вимог - знання української та англійської мов, повідомляє "Громадське".
В описі вакансії зазначається, що працівник буде слухати і транскрибувати аудіофайли для оцінки відповідей Siri та правильності використання нею мови за встановленими заздалегідь критеріями.
Більшість вимог у переліку - так звані "м’які навички" на кшталт уміння працювати в команді, виконувати поставлені завдання вчасно, зосереджуватися на роботі тощо. Обов’язковим є відмінне знання української та англійської, зокрема вміння розпізнавати їх на слух.
Бажаною є наявність диплому бакалавра або попереднього аналогічного досвіду роботи. Місце роботи - ірландське місто Корк, де розташоване європейське представництво Apple.
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