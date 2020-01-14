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SkyUp запустив нові рейси з чотирьох українських міст до Італії

Про це авіакомпанія повідомила на своїй сторінці у Facebook
З Києва додалися рейси до Мілану, Болоньї, Мілану (Бергамо) та Ламеція-Терме. З Харкова і Одеси тепер теж можна долетіти до Ламеція-Терме. Для аеропорту у Львові додали рейси до Риму, Неаполя та Мілану (Бергамо).
SkyUp запустив нові рейси з чотирьох українських міст до Італії Фото: з вільних джерел

Українська авіакомпанія SkyUp розпочала продаж квитків на рейси з Києва, Харкова, Одеси та Львова в італійські міста, повідомляє "Економічна правда".

Про це авіакомпанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

З Києва додалися рейси до Мілану, Болоньї, Мілану (Бергамо) та Ламеція-Терме.

З Харкова і Одеси тепер теж можна долетіти до Ламеція-Терме. 

Для аеропорту у Львові додали рейси до Риму, Неаполя та Мілану (Бергамо).

Нагадаємо, що український лоукостер анонсував нові авіарейси зі Львова до Барселони, Батумі та Бургаса.

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14 01 2020 16:53
ТЕГИ: авіація, SkyUp
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