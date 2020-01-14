БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗ Києва додалися рейси до Мілану, Болоньї, Мілану (Бергамо) та Ламеція-Терме. З Харкова і Одеси тепер теж можна долетіти до Ламеція-Терме. Для аеропорту у Львові додали рейси до Риму, Неаполя та Мілану (Бергамо).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
SkyUp запустив нові рейси з чотирьох українських міст до Італії
Про це авіакомпанія повідомила на своїй сторінці у Facebook
Фото: з вільних джерел
Українська авіакомпанія SkyUp розпочала продаж квитків на рейси з Києва, Харкова, Одеси та Львова в італійські міста, повідомляє "Економічна правда".
Про це авіакомпанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.
З Києва додалися рейси до Мілану, Болоньї, Мілану (Бергамо) та Ламеція-Терме.
З Харкова і Одеси тепер теж можна долетіти до Ламеція-Терме.
Для аеропорту у Львові додали рейси до Риму, Неаполя та Мілану (Бергамо).
Нагадаємо, що український лоукостер анонсував нові авіарейси зі Львова до Барселони, Батумі та Бургаса.
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