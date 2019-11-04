Слабкість Заходу провокує силу Росії, - Яценюк
Він зазначив, що часто відбуваються обговорення із європейськими друзями щодо формулювань тих чи інших заяв: “Наприклад, “Європейський Союз визнає право України стати членом ЄС” або “Європейський Союз визнає прагнення України стати членом ЄС”.
“В мене до вас прохання, шановні друзі і партнери з ЄС: напишіть дуже просто – “Європа хоче бачити Україну членом Європейського Союзу. От порядок денний, який необхідно зробити”, - сказав Арсеній Яценюк.
Так само, нагадав він, Україна отримала безвізовий режим з ЄС: “Мало хто вірив у те, що це відбудеться. У нас був конкретний план. У нас були конкретні рішення. І у нас є конкретний результат. Ми довели, що якщо ми ставимо ціль - ми її можемо досягати”.
“Для того, щоб поставити ціль, необхідна рішучість. Слабкість Заходу провокує силу Росії. Слабкість демократії провокує силу диктатури. Тому чим сильніші ми - тим сильніша демократія. Чим сильніші ми - тим сильніші наші принципи. Чим більш об'єднані ми - тим менше шансів у диктаторів і різного роду наслідників більшовизму захоплювати території, захоплювати світ і підривати його основи”, - підкреслив лідер “Народного фронту”.
Він наголосив, що Європейський Союз – це “один з найкращих проектів за світову історію”: “За нього треба боротися. На жаль, в силу хвилі популізму, демагогії і відсутності політичної волі найсильніший, найпотужніший проект стоїть сьогодні під питанням”.
“Політична воля кожного європейського політика полягає в тому, щоб захистити майбутнє об'єднаної Європи. Щоби прийшов той момент, коли у великій об'єднаній Європі з'явиться ще одна країна – Україна. Ми можемо і повинні зробити все для цього”, - сказав Арсеній Яценюк.
Цьогорічний Київський Безпековий Форум, що проходить 11-12 квітня, зібрав рекордну кількість учасників – понад 1000. Серед них - високі представники української держави та державного керівництва, дипломатії й експертного середовища із понад 20 країн світу.
Київський Безпековий Форум заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році. Відтоді Форум щороку стає платформою для дискусій на високому міжнародному рівні щодо актуальних питань національної безпеки, безпекових питань Чорноморського регіону, Європи та світу.
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