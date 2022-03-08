CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Вінничині під час повітряної тривоги зупинятимуть громадський транспорт, пасажири мають вийти і знайти укриття.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Слідом за Києвом на Вінничині під час повітряної тривоги зупинятимуть транспорт
ДСНС України розробили алгоритм дій для водіїв громадського транспорту під час сигналу «Повітряна тривога»... Закликаємо всіх жителів Вінниччини із розумінням поставитися до цих вимушених заходів та не ігнорувати сигнал "Повітряна тривога"
Фото: Фейсбук Вінницької ОВА
Про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба Вінницької обласної військової адміністрації.
"ДСНС України розробили алгоритм дій для водіїв громадського транспорту під час сигналу "Повітряна тривога"... Закликаємо всіх жителів Вінниччини із розумінням поставитися до цих вимушених заходів та не ігнорувати сигнал "Повітряна тривога", - зазначили в ОВА.
Повідомляється, що у разі отримання сигналу “Повітряна тривога” водій громадського транспорту зобов’язаний зупинити транспортний засіб у безпечному місці (на узбіччі дороги), поінформувати пасажирiв та вивести їх із траспортного засобу, а у разі наявностi маломобільних груп населення - організувати за допомогою пасажирiв (кондуктора) ïх евакуацію.
Слід швидко, без паніки зайняти місце у найближчій захисній споруді (сховищі, підвальному приміщенні, паркінгу тощо). Якщо ж захисної споруди поблизу немає, слід сховатися за бетонними плитами, бордюром, лягти у заглибленнях землi, згрупуватися та закрити голову руками.
Нагадаємо, що з 1 серпня аналогічні правила для наземного громадського транспорту запровадили у Києві. Раніше такі рішення ухвалили в Івано-Франківську і Чернівцях.
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