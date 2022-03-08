Слідом за Києвом на Вінничині під час повітряної тривоги зупинятимуть транспорт

ДСНС України розробили алгоритм дій для водіїв громадського транспорту під час сигналу «Повітряна тривога»... Закликаємо всіх жителів Вінниччини із розумінням поставитися до цих вимушених заходів та не ігнорувати сигнал "Повітряна тривога"

На Вінничині під час повітряної тривоги зупинятимуть громадський транспорт, пасажири мають вийти і знайти укриття.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба Вінницької обласної військової адміністрації.

"ДСНС України розробили алгоритм дій для водіїв громадського транспорту під час сигналу "Повітряна тривога"... Закликаємо всіх жителів Вінниччини із розумінням поставитися до цих вимушених заходів та не ігнорувати сигнал "Повітряна тривога", - зазначили в ОВА.

Повідомляється, що у разі отримання сигналу “Повітряна тривога” водій громадського транспорту зобов’язаний зупинити транспортний засіб у безпечному місці (на узбіччі дороги), поінформувати пасажирiв та вивести їх із траспортного засобу, а у разі наявностi маломобільних груп населення - організувати за допомогою пасажирiв (кондуктора) ïх евакуацію.

Слід швидко, без паніки зайняти місце у найближчій захисній споруді (сховищі, підвальному приміщенні, паркінгу тощо). Якщо ж захисної споруди поблизу немає, слід сховатися за бетонними плитами, бордюром, лягти у заглибленнях землi, згрупуватися та закрити голову руками.