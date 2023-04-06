Словенія проведе конференцію щодо розслідування воєнних злочинів в Україні

Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон в межах зустрічі НАТО у Брюсселі поінформувала колег про проведення конференції.

Про це йдеться в матеріалі RTV Slovenija.

В межах зустрічі очільників МЗС країн НАТО словенська міністерка підкреслила важливість притягнення до відповідальності всіх винних у злочинах, скоєних в результаті російської агресії в Україні.

Конференція з воєнних злочинів у Словенії відбудеться наприкінці травня цього року. Інших подробиць наразі немає.

В кінці лютого цього року глава зовнішньополітичного відомства Словенії представила на засіданні Ради Європейського Союзу в закордонних справах ініціативу щодо укладення міжнародного договору для сприяння співпраці у розслідуванні воєнних злочинів в Україні.

Уряд Словенії розробив договір у співпраці з Бельгією, Нідерландами та ще трьома країнами, які не є членами ЄС.

Наразі до ініціативи приєдналися 77 країн, але, за словами Тані Файон, триває робота над подальшим залученням держав.

Більш детальна інформація і дата підписання будуть відомі після травневої конференції.