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Словенія проведе конференцію щодо розслідування воєнних злочинів в Україні

06 квітня 2023, 20:17
Словенія проведе конференцію щодо розслідування воєнних злочинів в Україні
Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон в межах зустрічі НАТО у Брюсселі поінформувала колег про проведення конференції.

Про це йдеться в матеріалі RTV Slovenija.

В межах зустрічі очільників МЗС країн НАТО словенська міністерка підкреслила важливість притягнення до відповідальності всіх винних у злочинах, скоєних в результаті російської агресії в Україні.

Конференція з воєнних злочинів у Словенії відбудеться наприкінці травня цього року. Інших подробиць наразі немає.

В кінці лютого цього року глава зовнішньополітичного відомства Словенії представила на засіданні Ради Європейського Союзу в закордонних справах ініціативу щодо укладення міжнародного договору для сприяння співпраці у розслідуванні воєнних злочинів в Україні.

Уряд Словенії розробив договір у співпраці з Бельгією, Нідерландами та ще трьома країнами, які не є членами ЄС. 

Наразі до ініціативи приєдналися 77 країн, але, за словами Тані Файон, триває робота над подальшим залученням держав.

Більш детальна інформація і дата підписання будуть відомі після травневої конференції.

Словеніяконференція

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