Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Слуга народу" готова поступитися кількома комітетами в Раді

Депутати зібралися для розгляду пропозицій щодо наповненості комітетів
Один із лідерів "Слуги народу" Руслан Стефанчук заявив, що його партія готова поступитися кількома комітетами у Верховній Раді.
"Слуга народу" готова поступитися кількома комітетами в Раді Фото:LB.ua

"Найголовніше питання, щодо якого ми сьогодні спробуємо прийти до якогось проміжного етапу, - це пропозиції  про наповненість комітетів. Ми розглянемо всі пропозиції від партій, які надійшли, і особливо - від позафракційних депутатів. Тому що там своя історія. І спробуємо, максимально використовуючи два принципи - пропорційності та професіоналізму, запропонувати своє бачення комітетів", - сказав Стефанчук, повідомляє LB.ua.

За його словами, "Слуга народу" розглядає можливість очолити меншу кількість комітетів, аніж вони планували раніше, взявши натомість посади першого заступника голови комітету або секретаря.

Стефанчук висловив надію, що в понеділок буде визначено прізвища керівників комітетів і вже завтра чи післязавтра на засіданні самої підготовчої депутатської групи це питання може бути вирішене.

Нагадаємо, що партія "Слуга народу" хоче очолити 21 комітет у Верховній Раді.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 08 2019 16:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch

Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.