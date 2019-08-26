"Слуга народу" готова поступитися кількома комітетами в Раді
"Найголовніше питання, щодо якого ми сьогодні спробуємо прийти до якогось проміжного етапу, - це пропозиції про наповненість комітетів. Ми розглянемо всі пропозиції від партій, які надійшли, і особливо - від позафракційних депутатів. Тому що там своя історія. І спробуємо, максимально використовуючи два принципи - пропорційності та професіоналізму, запропонувати своє бачення комітетів", - сказав Стефанчук, повідомляє LB.ua.
За його словами, "Слуга народу" розглядає можливість очолити меншу кількість комітетів, аніж вони планували раніше, взявши натомість посади першого заступника голови комітету або секретаря.
Стефанчук висловив надію, що в понеділок буде визначено прізвища керівників комітетів і вже завтра чи післязавтра на засіданні самої підготовчої депутатської групи це питання може бути вирішене.
Нагадаємо, що партія "Слуга народу" хоче очолити 21 комітет у Верховній Раді.
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