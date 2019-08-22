"Слуга народу" хоче очолити 21 комітет у Раді, - Стефанчук (ВІДЕО)

"Те, на що ми претендуємо, ми вже визначили"

Партія "Слуга народу" хоче очолити 21 комітет у Верховній Раді.

"Те, на що ми претендуємо, ми вже визначили. Якщо не помиляюся, 21 комітет ми хотіли б перебрати головування і взяти двох перших заступників", - зазначив Стефанчук, додавши, що кожна партія має бути пропорційно представлена у комітетах, інформує "Громадське".

До керівництва комітету входять голова комітету, перший, заступник, секретар і два заступники голови комітету.

Нагадаємо, що партія Святослава Вакарчука "Голос" відмовилася від посади віце-спікера. Інформацію підтвердив заступник глави партії "Голос" Ярослав Юрчишин.