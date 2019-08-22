ПОЛІТИКА НОВИНИПартія "Слуга народу" хоче очолити 21 комітет у Верховній Раді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Слуга народу" хоче очолити 21 комітет у Раді, - Стефанчук (ВІДЕО)
"Те, на що ми претендуємо, ми вже визначили"
Фото:LB.ua
"Те, на що ми претендуємо, ми вже визначили. Якщо не помиляюся, 21 комітет ми хотіли б перебрати головування і взяти двох перших заступників", - зазначив Стефанчук, додавши, що кожна партія має бути пропорційно представлена у комітетах, інформує "Громадське".
До керівництва комітету входять голова комітету, перший, заступник, секретар і два заступники голови комітету.
Нагадаємо, що партія Святослава Вакарчука "Голос" відмовилася від посади віце-спікера. Інформацію підтвердив заступник глави партії "Голос" Ярослав Юрчишин.
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