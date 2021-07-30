Собаки здатні розпізнавати брехню - дослідники

Група дослідників із Віденського університету виявила, що собаки можуть визначити, коли люди їм брешуть.

Про це повідомляє Phys.org із посиланням на результати дослідження, опубліковані в Proceedings of the Royal Society B.

Загалом в експериментах австрійські науковці досліджували поведінку 260 собак.

Як відомо, дорослі люди оцінюють психічний стан інших людей на основі різних підказок, зокрема їх щирості, правдивості. Тож дослідники задалися питанням, чи може бути так само з собаками. Так, перед тваринами ставили дві непрозорі миски: одна з них була порожня, а в іншій лежали ласощі. Один із добровольців, якого тварини раніше ніколи не бачили, починав підказувати їм, де міститься їжа. Вибираючи зазначену ємність, собаки отримували нагороду і, в підсумку, починали йому довіряти.

Далі в присутності собак новий незнайомець переносив їжу з однієї миски в іншу в той час, як людина з першої частини експерименту спостерігала за тим, що відбувається, або ж була відсутня.

Після цього вчені повторили дії з першої частини експерименту і дійшли висновку, що собаки ігнорують пораду людини, якщо вона не була присутня, коли частування перекладали.

Крім того, близько половини чотирилапих учасників не пішли за порадою людини, якщо вона бачила, як переміщують їжу, а потім намагалася переконати собак, що вона лежить у порожній мисці.

Отже, як вважають автори дослідження, отримані дані підтверджують, що пси здатні розрізняти людську брехню.

Варто зазначити, що раніше подібні експерименти проводилися з дітьми у віці до п’яти років, а також з макаками і шимпанзе. Виявилося, що діти і мавпи частіше довіряли пораді очевидного брехуна, ніж собаки.