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Сьогодні повз Землю пролетить 14-метровий астероїд – NASA

Він не становить загрози для Землі
Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) поінформувало, що у п’ятницю, 2 квітня, повз Землю пролетить астероїд 2021 FT, розмір якого становить 14 метрів.
Сьогодні повз Землю пролетить 14-метровий астероїд – NASA Фото: dayfun.ru

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Express.

Швидкість руху космічного тіла дорівнює 4,3 кілометра за секунду або 19 440 км/год. З такою швидкістю йому знадобиться всього 19 годин, аби подолати відстань між Землею і Місяцем.

2021 FT пролетить повз Землю на відстані у понад 1,3 мільйона кілометрів.

За даними NASA, ані його 14-метрий розмір, ані його відстань до Землі не становлять загрози для планети.

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02 04 2021 12:55
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