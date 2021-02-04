Сьогодні повз Землю пролетить 14-метровий астероїд – NASA

Він не становить загрози для Землі

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) поінформувало, що у п’ятницю, 2 квітня, повз Землю пролетить астероїд 2021 FT, розмір якого становить 14 метрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Express.

Швидкість руху космічного тіла дорівнює 4,3 кілометра за секунду або 19 440 км/год. З такою швидкістю йому знадобиться всього 19 годин, аби подолати відстань між Землею і Місяцем.

2021 FT пролетить повз Землю на відстані у понад 1,3 мільйона кілометрів.

За даними NASA, ані його 14-метрий розмір, ані його відстань до Землі не становлять загрози для планети.

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