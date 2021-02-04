ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИНаціональне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) поінформувало, що у п’ятницю, 2 квітня, повз Землю пролетить астероїд 2021 FT, розмір якого становить 14 метрів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сьогодні повз Землю пролетить 14-метровий астероїд – NASA
Він не становить загрози для Землі
Фото: dayfun.ru
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Express.
Швидкість руху космічного тіла дорівнює 4,3 кілометра за секунду або 19 440 км/год. З такою швидкістю йому знадобиться всього 19 годин, аби подолати відстань між Землею і Місяцем.
2021 FT пролетить повз Землю на відстані у понад 1,3 мільйона кілометрів.
За даними NASA, ані його 14-метрий розмір, ані його відстань до Землі не становлять загрози для планети.
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02 04 2021 12:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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