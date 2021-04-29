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Сьогодні пройдуть перші півфінальні матчі Ліги Європи УЄФА

Повторні півфінальні зустрічі ЛЄ заплановані на 6 травня
У четвер, 29 квітня, на футбольний полях Європи відбудуться перші півфінальні поєдинки Ліги Європи.
Сьогодні пройдуть перші півфінальні матчі Ліги Європи УЄФА Фото: Укрінформ

Обидва матчі розпочнуться о 22.00 за київським часом, передає "Укрінформ".

Англійський "Манчестер Юнайтед" на стадіоні "Олд Траффорд" приймає італійську "Рому". Пряма трансляція матчу пройде на телеканалі "Футбол 1".

Букмекери у цьому протистоянні вважають фаворитами господарів поля. Контора Parimatch на перемогу "МЮ" приймає ставки з коефіцієнтом 1,57, на нічию - 4,30, на успіх італійців - 6,10.

Другий півфінал "Вільярреал" (Іспанія) - "Арсенал" (Англія) з арени "Естадіо де ла Сераміка" покаже "Футбол 2".

Parimatch бачить шанси суперників приблизно рівними. Перемога іспанців - 2,65, нічия - 3,30, перемога британського клубу - 2,85.

Повторні півфінальні зустрічі ЛЄ заплановані на 6 травня.

Нагадаємо, що "Реал", "Барселона", "Ювентус" і "Мілан" можуть не зіграти в ЛЧ наступного сезону

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29 04 2021 17:47
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