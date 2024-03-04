Сьогодні Україна експортує рекордну кількість електрики

Україна запланувала експортувати рекордні 13 гігаватів електрики до інших країн.

Її куплятимуть Словаччина, Угорщина, Польща, Румунія і Молдова.

Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".

"Сьогодні протягом доби заплановано поставити на експорт рекордний обсяг електроенергії - 13 264 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 716 МВт. Українська електроенергія буде експортована до 5 країн: Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови", - заявили в компанії.

Експорт електроенергії з України до інших країн здійснюється виключно при умові відсутності дефіциту в енергосистемі, додали в "Укренерго".

Імпорт електроенергії запланований незначним обсягом у вечірні години зі Словаччини, Молдови, Румунії.

Загальний обсяг 132 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 62 МВт.

Також європейське енергооб’єднання ENTSO-E вирішило з цього місяця збільшити максимальний ліміт експорту української електроенергії з України та Молдови в країни ЄС до 550 МВт на годину.