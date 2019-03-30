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Сьогодні вночі Україна переходить на літній час

Стрілки годинника в ніч на неділю потрібно перевести на годину вперед
Україна в ніч зі суботи, 30 березня, на неділю, 31 березня, перейде на літній час, що передбачає переведення годинників на одну годину вперед.
Сьогодні вночі Україна переходить на літній час Фото: unian.ua

В Україні на літній час переходять згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України", повідомляє LB.ua.

Згідно з постановою Кабміну, час другого часового поясу (київський час) щорічно переводять в останню неділю березня о 3:00 на одну годину вперед і в останню неділю жовтня о 4:00 на одну годину назад. Водночас перехід щоразу затверджується окремим наказом Мінекономрозвитку.

Літній час використовується в майже 70 країнах світу (зокрема майже у всіх країнах Європи).

Однак 26 березня Європарламент схвалив відмову від переходу на літній і зимовий час. Востаннє стрілки годинника в ЄС переведуть у 2021 році. Рішення Євросоюзу може призвести до того, що переведення часу скасують і в Україні.

У північній півкулі перехід на літній час використовується майже всюди в США, Канаді, Мексиці, а також на Кубі, в Ірані, Сирії, Йорданії, Лівані та Ізраїлі. У південній півкулі стрілки переводять в Австралії, Новій Зеландії, Чилі, низці штатів Бразилії і в Парагваї.

Відмовилися від переходу на літній час Японія, Китай, Індія, Сінгапур і низка інших країн, а також деякі колишні республіки Радянського Союзу, зокрема Росія.

 
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30 03 2019 13:59
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