Сьогодні вночі Україна переходить на літній час
В Україні на літній час переходять згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України", повідомляє LB.ua.
Згідно з постановою Кабміну, час другого часового поясу (київський час) щорічно переводять в останню неділю березня о 3:00 на одну годину вперед і в останню неділю жовтня о 4:00 на одну годину назад. Водночас перехід щоразу затверджується окремим наказом Мінекономрозвитку.
Літній час використовується в майже 70 країнах світу (зокрема майже у всіх країнах Європи).
Однак 26 березня Європарламент схвалив відмову від переходу на літній і зимовий час. Востаннє стрілки годинника в ЄС переведуть у 2021 році. Рішення Євросоюзу може призвести до того, що переведення часу скасують і в Україні.
У північній півкулі перехід на літній час використовується майже всюди в США, Канаді, Мексиці, а також на Кубі, в Ірані, Сирії, Йорданії, Лівані та Ізраїлі. У південній півкулі стрілки переводять в Австралії, Новій Зеландії, Чилі, низці штатів Бразилії і в Парагваї.
Відмовилися від переходу на літній час Японія, Китай, Індія, Сінгапур і низка інших країн, а також деякі колишні республіки Радянського Союзу, зокрема Росія.
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