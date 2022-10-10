Сьогоднішні обстріли України справа рук нового командувача Суровікіна

Новий "жорстокий" військовий командир Володимира Путіна Сергій Суровікін вважається відповідальним за сьогоднішнє жахливе бомбардування українських міст. Про це пише британське видання The Mirror.

Воно зазначає, що 55-річний генерал Суровікін є "абсолютно безжалісним" військовим командиром, в історії якого були невибіркові бомбардування та мало уваги до жертв серед цивільного населення. Британське міністерство оборони заявило, що кар'єра генерала "була пересичена звинуваченнями в корупції та жорстокості".

Подейкують, пише британське видання, що його призначення в суботу є частиною причини, чому напади в Україні в понеділок були такими жорстокими. Зазначається, що Суровікін раніше був визнаний винним у крадіжці та продажу зброї, також був засуджений до тюремного ув'язнення, але потім був звільнений через звинувачення в тому, що його підставили.

"Генерал, який народився в 1966 році в сибірському місті Новосибірськ, двічі сидів у в'язниці після того, як солдати під його командуванням убили трьох демонстрантів у Москві під час путчу в серпні 1991 року, який передував розпаду Радянського Союзу та його репресіям. Пізніше його звільнили без суду. У 1995 році він отримав вирок – пізніше скасований – за незаконну торгівлю зброєю. Командувач військами в Чечні каже, що він запам'ятався тим, що заявив про намір вбити трьох повстанців за кожного вбитого ними солдата", - повідомляє The Mirror.

Він також командував військами путіна в Сирії, за що нагороджений вищою медаллю Кремля — героя росії.

Генерала звинувачували у жорстокому бомбардуванні, яке знищило більшу частину міста Алеппо в Сирії, а у звіті Human Rights Watch він значився як один із командувачів, "які можуть нести командну відповідальність за порушення" під час наступу в Сирії у 2019-2020 роках.

Командування Суровікіна в Сирії також збіглося з атакою з нервово-паралітичною речовиною зарин у Хан-Шейхуні, в результаті якої загинули 90 мирних жителів і понад 500 отримали поранення.

Призначення в суботу відбулося після того, як двох російських старших військових командувачів було звільнено, оскільки Київ домігся вражаючих успіхів у відвойовуванні втрачених Росією територій на північному сході та півдні України.

"Суровікін вміє воювати з бомбардувальниками та ракетами — це те, що він робить", — заявляв ще у червні генерал Кирило Буданов, голова Служби військової розвідки України.

Поза тим експерти вважають, що це призначення не вирішить проблем російської армії. Так, Фредерік Б. Ходжес, колишній головнокомандувач армії США в Європі, зазначив для New York Times: "Усі проблеми інституційні, глибоко вкорінені недоліки — корупція, відсутність готовності".