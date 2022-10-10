RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Сьогоднішні обстріли України справа рук нового командувача Суровікіна

The Mirror описує криваві "подвиги" та дві "ходки" генерала
Новий "жорстокий" військовий командир Володимира Путіна Сергій Суровікін вважається відповідальним за сьогоднішнє жахливе бомбардування українських міст. Про це пише британське видання The Mirror.
Сьогоднішні обстріли України справа рук нового командувача Суровікіна

Воно зазначає, що 55-річний генерал Суровікін є "абсолютно безжалісним" військовим командиром, в історії якого були невибіркові бомбардування та мало уваги до жертв серед цивільного населення. Британське міністерство оборони заявило, що кар'єра генерала "була пересичена звинуваченнями в корупції та жорстокості".

Подейкують, пише британське видання, що його призначення в суботу є частиною причини, чому напади в Україні в понеділок були такими жорстокими. Зазначається, що Суровікін раніше був визнаний винним у крадіжці та продажу зброї, також був засуджений до тюремного ув'язнення, але потім був звільнений через звинувачення в тому, що його підставили.

"Генерал, який народився в 1966 році в сибірському місті Новосибірськ, двічі сидів у в'язниці після того, як солдати під його командуванням убили трьох демонстрантів у Москві під час путчу в серпні 1991 року, який передував розпаду Радянського Союзу та його репресіям. Пізніше його звільнили без суду. У 1995 році він отримав вирок – пізніше скасований – за незаконну торгівлю зброєю. Командувач військами в Чечні каже, що він запам'ятався тим, що заявив про намір вбити трьох повстанців за кожного вбитого ними солдата", - повідомляє The Mirror.

Він також командував військами путіна в Сирії, за що нагороджений вищою медаллю Кремля — героя росії.

Генерала звинувачували у жорстокому бомбардуванні, яке знищило більшу частину міста Алеппо в Сирії, а у звіті Human Rights Watch він значився як один із командувачів, "які можуть нести командну відповідальність за порушення" під час наступу в Сирії у 2019-2020 роках.

Командування Суровікіна в Сирії також збіглося з атакою з нервово-паралітичною речовиною зарин у Хан-Шейхуні, в результаті якої загинули 90 мирних жителів і понад 500 отримали поранення.

Призначення в суботу відбулося після того, як двох російських старших військових командувачів було звільнено, оскільки Київ домігся вражаючих успіхів у відвойовуванні втрачених Росією територій на північному сході та півдні України.

"Суровікін вміє воювати з бомбардувальниками та ракетами — це те, що він робить", — заявляв ще у червні генерал Кирило Буданов, голова Служби військової розвідки України.

Поза тим експерти вважають, що це призначення не вирішить проблем російської армії. Так, Фредерік Б. Ходжес, колишній головнокомандувач армії США в Європі, зазначив для New York Times: "Усі проблеми інституційні, глибоко вкорінені недоліки — корупція, відсутність готовності".


Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 10 2022 17:56
ТЕГИ: Суровікін
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
путінському режиму загрожує доля Керченського мосту. Суровікін збирається відтворити звірства, якими він керував у Сирії - Еліот А. Коен

путінському режиму загрожує доля Керченського мосту. Суровікін збирається відтворити звірства, якими він керував у Сирії - Еліот А. Коен

Масований обстріл України. Після Кримського мосту путін приміряє на себе роль жертви

Масований обстріл України. Після Кримського мосту путін приміряє на себе роль жертви

Перемога України покращить світ. путін має піти, якщо хоче вижити – Тімоті Снайдер

Перемога України покращить світ. путін має піти, якщо хоче вижити – Тімоті Снайдер

путін повинен піти. Настав час для зміни режиму в росії – Джон Болтон

путін повинен піти. Настав час для зміни режиму в росії – Джон Болтон

путіна слід засудити до смертної кари за військові злочини в Україні. Погляд американського консерватора д-ра Майкла Рубіна

путіна слід засудити до смертної кари за військові злочини в Україні. Погляд американського консерватора д-ра Майкла Рубіна

Ядерний балаган росії є ознакою паніки. Піддатися шантажу путіна було б безглуздям - Еліот А. Коен

Ядерний балаган росії є ознакою паніки. Піддатися шантажу путіна було б безглуздям - Еліот А. Коен

Чому Ізраїль не став та не стане на бік України. Російська ментальність, "чорна легенда" та нескінченні вибори

Чому Ізраїль не став та не стане на бік України. Російська ментальність, "чорна легенда" та нескінченні вибори

США посилюють розвідку та стеження після ядерних погроз путіна. Але побоюються, що перші ознаки можливого нападу можуть з

США посилюють розвідку та стеження після ядерних погроз путіна. Але побоюються, що перші ознаки можливого нападу можуть з'явитися надто пізно - Politico

Професіоналізм ЗСУ викликав психологічний шок у росіян на всіх рівнях. І буде гірше - генерал Мік Раян

Професіоналізм ЗСУ викликав психологічний шок у росіян на всіх рівнях. І буде гірше - генерал Мік Раян

Викрадення гендиректора, обстріли та міни на Запорізькій АЕС. Працівники чекають від Києва практичної допомоги

Викрадення гендиректора, обстріли та міни на Запорізькій АЕС. Працівники чекають від Києва практичної допомоги

Виступ путіна був безглуздим навіть за його мірками. Поразка росії стає все невідворотнішою – Лоуренс Фрідман

Виступ путіна був безглуздим навіть за його мірками. Поразка росії стає все невідворотнішою – Лоуренс Фрідман

Лиманський котел для росіян. Путін скасував наказ про врятування частини росіян з котлу? – Том Купер

Лиманський котел для росіян. Путін скасував наказ про врятування частини росіян з котлу? – Том Купер

Гарматне м

Гарматне м'ясо. Мобілізація за нинішніх умов - шлях до провалу росії на фронті – Лоуренс Фрідман

Пошкодження трубопроводів NORD STREAM розглядається як умисне. Дізнатися, що сталося, може бути не просто

Пошкодження трубопроводів NORD STREAM розглядається як умисне. Дізнатися, що сталося, може бути не просто

Імперія путіна починає розвалюватися. Репресії будуть посилюватися, а на сателітів чекає нестабільність - Rolling Stone

Імперія путіна починає розвалюватися. Репресії будуть посилюватися, а на сателітів чекає нестабільність - Rolling Stone

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.