Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

російський генерал Суровікін був секретним VIP-членом "Вагнера" – CNN

30 червня 2023, 13:04
російський генерал Суровікін був секретним VIP-членом
джерело 24tv.ua
Американське видання, посилаючись на ексклюзивні документи, зазначає, що Суровікін, якого називають "генерал Армагеддон", був секретним учасником "Вагнера".

російський генерал Сергій Суровікін був таємним членом ПВК "Вагнера". Він входив до кола високопоставлених російських військових, які були VIP-членами компанії Євгена Прігожина.

Про це повідомляє CNN.

Американське видання, посилаючись на ексклюзивні документи, зазначає, що Суровікін, якого називають "генерал Армагеддон", був секретним учасником "Вагнера".

Він та ще 30 інших високопоставлених російських військових і розвідників, за даними російського "Центру Досьє", були почесними членами ПВК.

"Було відомо, що Суровікін мав зв’язки з групою найманців, але документи викликають сумніви в близькості високопоставлених російських військових і Вагнера", - йдеться у матеріалі.

CNN зазначає, що залишається незрозумілим, що передбачає VIP-членство "Вагнера", зокрема, яка фінансова вигода. Приватна військова компанія не відповіла на запити видання.

Генерал Сергій Суровікін з початку жовтня 2022 року командував окупаційними військами рф в Україні. У січні його усунули з цієї посади. Суровікіна також називають "генерал Армагеддон" через його злочинні накази бомбардувати Сирію.

Після невдалого бунту ватажка "вагнерівців" Прігожина ЗМІ повідомили, що Суровікіна затримали. У мережі писали, що він нібито підтримав Прігожина, хоча російський генерал записав відео, де закликав "вагнерівців" зупинитися.

вагнераСуровікінпрігожин

Останні матеріали

Ескалація чи агонія. путін від безсилля може піти на
Політика
Ескалація чи агонія. путін від безсилля може піти на "ядерний інцидент". Як діяти Заходу? – аналізує Іво Даалдер
30 червня 2023, 15:15
Під ударом – цивільні. російська практика ведення воєн добре відома ще зі Сирії. Але цього ніхто не хотів бачити – Том Купер
Політика
Під ударом – цивільні. російська практика ведення воєн добре відома ще зі Сирії. Але цього ніхто не хотів бачити – Том Купер
30 червня 2023, 10:00
Чи збирається росія розвалитися (знову...)? – Челс Міхта
Політика
Чи збирається росія розвалитися (знову...)? – Челс Міхта
29 червня 2023, 17:00
У кремля з'явилася нова піар-позиція: ніякого збройного заколоту не було – Джулія Девіс
Політика
У кремля з'явилася нова піар-позиція: ніякого збройного заколоту не було – Джулія Девіс
29 червня 2023, 13:00
Три логіки війни в Україні. Як у діях путіна переплелися імперіалізм, стратегія та мафіозне мислення – пояснює Еліот Коен
Політика
Три логіки війни в Україні. Як у діях путіна переплелися імперіалізм, стратегія та мафіозне мислення – пояснює Еліот Коен
29 червня 2023, 10:00
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian ч.2
Політика
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian ч.2
28 червня 2023, 19:40
Найбільший ворог України – невіра Заходу в можливість перемоги над путіним. Настав час це змінити – The Guardian
Політика
Найбільший ворог України – невіра Заходу в можливість перемоги над путіним. Настав час це змінити – The Guardian
28 червня 2023, 15:30
Що, чорт забирай, сталося в росії? Угода з бунтівником через
Політика
Що, чорт забирай, сталося в росії? Угода з бунтівником через "колгоспника" та приниження путіна – висновки естонського аналітика
28 червня 2023, 10:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється