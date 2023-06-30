російський генерал Суровікін був секретним VIP-членом "Вагнера" – CNN

Американське видання, посилаючись на ексклюзивні документи, зазначає, що Суровікін, якого називають "генерал Армагеддон", був секретним учасником "Вагнера".

російський генерал Сергій Суровікін був таємним членом ПВК "Вагнера". Він входив до кола високопоставлених російських військових, які були VIP-членами компанії Євгена Прігожина.

Про це повідомляє CNN.

Американське видання, посилаючись на ексклюзивні документи, зазначає, що Суровікін, якого називають "генерал Армагеддон", був секретним учасником "Вагнера".

Він та ще 30 інших високопоставлених російських військових і розвідників, за даними російського "Центру Досьє", були почесними членами ПВК.

"Було відомо, що Суровікін мав зв’язки з групою найманців, але документи викликають сумніви в близькості високопоставлених російських військових і Вагнера", - йдеться у матеріалі.

CNN зазначає, що залишається незрозумілим, що передбачає VIP-членство "Вагнера", зокрема, яка фінансова вигода. Приватна військова компанія не відповіла на запити видання.

Генерал Сергій Суровікін з початку жовтня 2022 року командував окупаційними військами рф в Україні. У січні його усунули з цієї посади. Суровікіна також називають "генерал Армагеддон" через його злочинні накази бомбардувати Сирію.

Після невдалого бунту ватажка "вагнерівців" Прігожина ЗМІ повідомили, що Суровікіна затримали. У мережі писали, що він нібито підтримав Прігожина, хоча російський генерал записав відео, де закликав "вагнерівців" зупинитися.