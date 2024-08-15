Повстанці туареги в Малі спростовують отримання допомоги від України – Reuters

Ні війська Малі, ні ПВК "Вагнер" досі не назвали цифру своїх втрат.

У Повстанському альянсі туарегів у Малі заявили, що не отримували жодної зовнішньої допомоги в боях наприкінці липня, у результаті яких вдалося завдати значного удару по малійській армії та бійцях приватної військової компанії "Вагнер".

Про це повідомляє Reuters.

Тим більше, за словами речника альянсу, повстанці не отримували допомоги від України.

"Ми можемо чітко сказати, що ми не отримували ніякої допомоги ззовні для ведення бойових дій в Тінзауатені", – заявив агентству Reuters Мохамед Ельмаулуд Рамадан з альянсу повстанців.

На питання, чи допомагала їм фінансово або навчанням Україна Рамадан запевнив: "Ні. Ми не отримували ніякої допомоги від України".

Ні Малі, ні ПВК "Вагнер" не повідомили, скільки солдатів вони втратили в зіткненнях, хоча в заяві 29 липня «вагнерівці» зазначили, що зазнали великих втрат. Влада Малі також визнала серйозні втрати в битві, не називаючи цифр.

28 липня повідомлялося, що на півночі Малі колона урядових військ та російських найманців ПВК "Вагнер" потрапила в засідку. Їх під час бою розгромили повстанці — туареги-сепаратисти. Останні захопили та знищили частину озброєння й техніки та вбили 84 бойовиків, деякі потрапили в полон. Згодом ЗМІ почали ширити фото повстанців з прапором України. У ГУР МО розповіли, що для проведення успішної операції вони отримали усю необхідну інформацію "і не тільки", і що дії проти "Вагнера" будуть продовжуватися.