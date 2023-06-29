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Суровікіна заарештували після заколоту "Вагнер"

29 червня 2023, 08:38
Суровікіна заарештували після заколоту
Фото: з вільних джерел
Головнокомандувача ПКС, заступника командувача російського угруповання в Україні Сергія Суровікіна заарештували після невдалого заколоту ватажка ПВК "Вагнер".

Про це пише Insider.

"У контексті Прігожина. Імовірно він  вибрав сторону (Прігожина) і його за яйця схопили", пише видання. 

На запитання про те, де зараз перебуває генерал, він відповів, що "цю інформацію у нас навіть внутрішніми каналами не коментують".

Крім того, інше джерело причину арешту прокоментувало так: "Там історія з ним була не "ОК". Для влади. Більше нічого не можу говорити".

Вперше повідомлення про можливий арешт Суровікіна з'явилося в Telegram-каналі блогера-пропагандиста Володимира Романова. Суровікіна заарештували ще 25 червня − відразу після заколоту ПВК "Вагнер", написав той в соцмержі. Романов стверджував, що Суровікін перебуває в СІЗО "Лефортово".

Insider зазначає, що невідомо, звідки в нього ця інформація.

Ранніше стало відомо, що Генерал Суровікін знав про плани Прігожина влаштувати заколот.
Суровікінарештвагнер

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