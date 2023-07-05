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ПОЛІТИКА

Невдалий заколот Прігожина загострив розкол серед російських силовиків – британська розвідка

05 липня 2023, 10:48
Невдалий заколот Прігожина загострив розкол серед російських силовиків – британська розвідка
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Підозра в заколоті впала на старших офіцерів рф.

Головнокомандувач Повітряно-космічними силами рф та заступник командувача російськими військами в Україні генерал Сєргєй Суровікін, не з’являвся на публіці після заколоту "Вагнера" 23-24 червня 2023 року. 

Такими спостереженнями ділиться управління розвідки Великої Британії у своєму Twitter.

Водночас заступник міністра оборони генерал-полковник Юнус-Бєк Євкуров помітно був відсутній на телевізійному виступі керівництва Міноборони 3 липня 2023 року. Повідомлення про арешт Суровікіна не можуть бути підтверджені, але влада, ймовірно, підозрюватиме його тривалий зв’язок із "Вагнером", починаючи з його служби в Сирії з 2017 року. Так само Євкуров був знятий на відео, де розмовляє з Євгєнієм Прігожиним під час безальтернативного захоплення "вагнерівцями" Ростова-на-Дону. 

Хоча Суровікін значною мірою відомий на Заході своєю жорстокою репутацією, він є одним з найбільш шанованих старших офіцерів у російській армії. Будь-яка офіційна санкція проти нього, швидше за все, призведе до розколу. Підозра, яка потенційно впала на старших офіцерів, підкреслює, як невдале повстання Прігожина погіршило наявні лінії розломів у спільноті національної безпеки рф.

Суровікінвагнерпрігожин

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