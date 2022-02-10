CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Мінекономіки зазначили, що програма "Власна справа" на сьогодні є найбільш популярною серед всіх грантових програм у рамках проекту "єРобота"Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сотні українців отримають майже 50 мільйонів гривень - кого це стосується
Фото: ua.korrespondent.net
У рамках шостої хвилі реалізації програми "Власна справа" проекту "єРобота" 211 заявників отримають мікрогранти на загальну суму 49,78 млн грн.
Про це повідомила пресслужба міністерства економіки.
У відомстві зазначили, що програма "Власна справа" на сьогодні є найбільш популярною серед всіх грантових програм у рамках проекту "єРобота". Вона передбачає надання мікрогрантів до 250 тис. грн для малого бізнесу та мікробізнесу з умовою створення одного або двох робочих місць у залежності від розміру гранту.
"Попри те, що реалізація програми "Власна справа" триває вже три місяці, попит на неї зі сторони бізнесу не зменшується. Підприємці продовжують писати бізнес-плани та подавати заявки на участь у програмі. Зараз Державний центр зайнятості визначив переможців шостої хвилі, до 2 жовтня триває подача заявок на сьому хвилю програми, а восьма хвиля розпочнеться з 3 жовтня. Уряд виділяє кошти на ці програми і закликає бізнес у свою чергу використовувати таку можливість для розширення і створення нових робочих місць", - сказала міністр економіки Юлія Свириденко.
Як повідомляв iPress, програма надання грантів для бізнесу "єРобота" розпочалась 1 липня. Вже визначено переможців шести хвиль, кожна з яких триває два тижні.
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02 10 2022 20:19 МЕДІА
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