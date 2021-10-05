Соцмережа Clubhouse запустила додаток для Android Наш план на кілька наступних тижнів полягає в тому, щоб зібрати відгуки спільноти, виправити будь - які проблеми, які ми бачимо, і працювати над додаванням декількох остаточних функцій, таких як платежі і створення клубу, перш ніж розгортати його в більш широкому масштабі

Соціальна мережа Clubhouse запустила офіційний додаток для операційної системи Android. До цього додаток був доступний тільки для iOS.

Фото: Країна.ua

Про це йдеться в офіційній заяві соцмережі.

З 9 травня додаток буде доступний для користувачів Android в США, а потім соцмережа запустить його в інших англомовних країнах. Користувачі за межами США можуть оформити попереднє замовлення на сторінці Clubhouse в магазині Google Play. "Наш план на кілька наступних тижнів полягає в тому, щоб зібрати відгуки спільноти, виправити будь - які проблеми, які ми бачимо, і працювати над додаванням декількох остаточних функцій, таких як платежі і створення клубу, перш ніж розгортати його в більш широкому масштабі", - заявили в компанії. Нагадаємо, що соціальна мережа Facebook в найближчі кілька місяців запустить ряд аудіофункцій , у тому числі Live Audio Rooms - аналог популярного додатка аудіочатів Clubhouse.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію