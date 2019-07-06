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Кива перейшов до блоку Медведчука та Бойка

Голова Соціалістичної партії України Ілля Кива склав повноваження голови партії та пішов до блоку "Опозиційна платформа – за життя" Віктора Медведчука та Юрія Бойка
Також в політсилі навели слова Киви, чому він вирішив приєднатися до "потужної прогресивної команди" "Опозиційної платформи".
Кива перейшов до блоку Медведчука та Бойка Фото: unian.ua

"Ілля Кива склав повноваження голови Соціалістичної партії України. Його відставку прийняв черговий з'їзд 5 червня. На з'їзді обрано нового голову партії — Сергія Чередниченка", — йдеться в повідомленні прес-служби політсили, інформують в "Громадське".

"Найголовніше — це досягнення миру в нашій країні. І ми зробили наш крок для того, щоб зшити Україну. Разом ми зможемо забезпечити якісну професійну роботу. Наші політичні погляди збігаються, і ми маємо намір і далі боротися за соціальну справедливість і захищати людей — уже в парламенті", — сказав він.

Сам Кива на сторінці в Facebook зазначив, що він не залишив партію, а був одноголосно делегований її з’їздом "для зміцнення української позиції".

Він додав, що своїм головним завданням у "Опозиційній платформі" бачить мирні переговори та переговори про повернення військовополонених.

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07 06 2019 13:44
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