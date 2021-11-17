Спеціальний епізод "Гаррі Поттера" вийде 1 січня

Водночас, глядачі не побачать письменницю й авторку серії романів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг через її нещодавні контраверсійні висловлювання щодо трансгендерів

Американська компанія HBO Max заявила, що 1 січня вийде спеціальний епізод фільму про "Гаррі Поттера".

Сам спецепізод отримав назву "Гаррі Поттер 20-а річниця: Повернення до Хогвартсу".

Зазначається , що у зйомках, зокрема, візьмуть участь актори Деніел Редкліфф, Руперт Грінт, Емма Вотсон та інші.

Водночас, глядачі не побачать письменницю й авторку серії романів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг через її нещодавні контраверсійні висловлювання щодо трансгендерів.

"Гаррі Поттер" — це британсько-американська серія кінофільмів на основі творів про пригоди головного героя Гаррі Поттера письменниці Джоан Роулінг. Серія складається з восьми фентезійних фільмів, починаючи з Гаррі Поттера та Філософського каменю (2001 р.) й закінчуючи Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2 (2011 р.). У 2016 та 2018 роках вийшли ще два спінофа фільму.