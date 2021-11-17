ВІДПОЧИНОК НОВИНИАмериканська компанія HBO Max заявила, що 1 січня вийде спеціальний епізод фільму про "Гаррі Поттера".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Спеціальний епізод "Гаррі Поттера" вийде 1 січня
Водночас, глядачі не побачать письменницю й авторку серії романів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг через її нещодавні контраверсійні висловлювання щодо трансгендерів
Фото: wondrous-world.narod.ru
Про це повідомляє CNN.
Сам спецепізод отримав назву "Гаррі Поттер 20-а річниця: Повернення до Хогвартсу".
Зазначається , що у зйомках, зокрема, візьмуть участь актори Деніел Редкліфф, Руперт Грінт, Емма Вотсон та інші.
Водночас, глядачі не побачать письменницю й авторку серії романів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг через її нещодавні контраверсійні висловлювання щодо трансгендерів.
"Гаррі Поттер" — це британсько-американська серія кінофільмів на основі творів про пригоди головного героя Гаррі Поттера письменниці Джоан Роулінг. Серія складається з восьми фентезійних фільмів, починаючи з Гаррі Поттера та Філософського каменю (2001 р.) й закінчуючи Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2 (2011 р.). У 2016 та 2018 роках вийшли ще два спінофа фільму.
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17 11 2021 17:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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