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Спеціальний епізод "Гаррі Поттера" вийде 1 січня

Водночас, глядачі не побачать письменницю й авторку серії романів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг через її нещодавні контраверсійні висловлювання щодо трансгендерів
Американська компанія HBO Max заявила, що 1 січня вийде спеціальний епізод фільму про "Гаррі Поттера".
Спеціальний епізод "Гаррі Поттера" вийде 1 січня Фото: wondrous-world.narod.ru
Про це повідомляє CNN.
 
Сам спецепізод отримав назву "Гаррі Поттер 20-а річниця: Повернення до Хогвартсу".
 
Зазначається , що у зйомках, зокрема, візьмуть участь актори Деніел Редкліфф, Руперт Грінт, Емма Вотсон та інші.
 
 
Водночас, глядачі не побачать письменницю й авторку серії романів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг через її нещодавні контраверсійні висловлювання щодо трансгендерів.
 
"Гаррі Поттер" — це британсько-американська серія кінофільмів на основі творів про пригоди головного героя Гаррі Поттера письменниці Джоан Роулінг. Серія складається з восьми фентезійних фільмів, починаючи з Гаррі Поттера та Філософського каменю (2001 р.) й закінчуючи Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2 (2011 р.). У 2016 та 2018 роках вийшли ще два спінофа фільму.
 
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17 11 2021 17:21
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