Спецпредставник Трампа відвідає Київ після Мюнхенської конференції – AP

За його словами, українська делегація представить на конференції своє бачення стійкого миру та хоче обговорити з партнерами гарантії безпеки.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України й росії Кіт Келлог, імовірно, приїде до Києва після Мюнхенської безпекової конференції, яка триватиме 14—16 лютого.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на голову Офісу президента України Андрія Єрмака.

За його словами, українська делегація представить на конференції своє бачення стійкого миру та хоче обговорити з партнерами гарантії безпеки. Водночас Келлогу планують надати оновлену інформацію щодо ситуації на фронті, мобілізації, а також поставок озброєння та техніки.

Позиція Вашингтона щодо війни

У США поки не визначили дату можливої зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, однак Київ активно працює над її організацією. Українська влада прагне розвивати стратегічне партнерство з Вашингтоном навіть після завершення бойових дій.

Раніше Трамп заявляв, що може "припинити війну за один день", але після перемоги на виборах його риторика дещо змінилася. The Wall Street Journal писала, що він доручив Келлогу знайти шляхи завершення війни протягом 100 днів після вступу на посаду.

Водночас Зеленський неодноразово наголошував, що Україна не поступиться росії своїми територіями. У вересні 2024 року він зустрічався з Трампом і представив йому український план перемоги.

Санкційний тиск на росію

Новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що припинення війни буде офіційною політикою адміністрації Трампа. Сам Трамп, за даними New York Post, розглядає можливість подвоєння санкцій проти росії, щоб змусити москву припинити війну.

Водночас видання Bloomberg писало, що адміністрація Трампа презентує план припинення війни на Мюнхенській конференції, але Келлог спростував цю інформацію.

За словами Келлога, зараз рівень болючості санкцій для російської економіки можна оцінити "лише на трійку" з десяти. Санкції самих лише США, зокрема націлені проти прибуткового економічного сектору росіян, номінально удвічі вищі, але можливості для їх посилення все ще є.

Зеленський заявив, що переговори Трампа і путіна без участі України будуть небезпечними не лише для Києва, а й для всього світу.