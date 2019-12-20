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SplashData назвала найгірші паролі 2019 року: знов очолив рейтинг 123456

За оцінками SplashData, близько 10% усіх користувачів у світі приймані раз використовували один із 25 найгірших паролів цього року, а близько 3% використовували пароль «123456»
Компанія SplashData, яка розробляє програмне забезпечення для управління паролями, вдев'яте оприлюднила перелік 50 найгірших паролів року. Рейтинг знов очолив пароль «123456».
SplashData назвала найгірші паролі 2019 року: знов очолив рейтинг 123456 Фото: tsmr / Pixabay

Про це повідомили в SplashData, передає "Громадське".

Фахівці з кібербезпеки проаналізували понад 5 мільйонів паролів користувачів, які були оприлюднили в інтернеті. Так, шостий рік поспіль лідером переліку є пароль «123456». Натомість вперше за 9 років існування рейтингу «password» не потрапив до трійки лідерів найгірших паролів.

Топ-10 найгірших паролів у 2019 році виглядає так:

  1. 123456
  2. 123456789
  3. qwerty
  4. пароль
  5. 1234567
  6. 12345678
  7. 12345
  8. iloveyou
  9. 111111
  10. 123123

Вперше в рейтингу опинилися паролі «1q2w3e4r» та «qwertyuiop». Натомість пароль «donald», який дебютував у переліку в минулому році, цьогоріч до рейтингу не потрапив.

За оцінками SplashData, близько 10% усіх користувачів у світі приймані раз використовували один із 25 найгірших паролів цього року, а близько 3% використовували пароль «123456». Найчастіше найгіршими паролями захищені акаунти північноамериканських і західноєвропейських користувачів.

Нагадаємо, що Компанія Facebook розробляє власну операційну систему й окуляри доповненої реальності.

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20 12 2019 15:20
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