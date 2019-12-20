SplashData назвала найгірші паролі 2019 року: знов очолив рейтинг 123456
Про це повідомили в SplashData, передає "Громадське".
Фахівці з кібербезпеки проаналізували понад 5 мільйонів паролів користувачів, які були оприлюднили в інтернеті. Так, шостий рік поспіль лідером переліку є пароль «123456». Натомість вперше за 9 років існування рейтингу «password» не потрапив до трійки лідерів найгірших паролів.
Топ-10 найгірших паролів у 2019 році виглядає так:
- 123456
- 123456789
- qwerty
- пароль
- 1234567
- 12345678
- 12345
- iloveyou
- 111111
- 123123
Вперше в рейтингу опинилися паролі «1q2w3e4r» та «qwertyuiop». Натомість пароль «donald», який дебютував у переліку в минулому році, цьогоріч до рейтингу не потрапив.
За оцінками SplashData, близько 10% усіх користувачів у світі приймані раз використовували один із 25 найгірших паролів цього року, а близько 3% використовували пароль «123456». Найчастіше найгіршими паролями захищені акаунти північноамериканських і західноєвропейських користувачів.
Нагадаємо, що Компанія Facebook розробляє власну операційну систему й окуляри доповненої реальності.
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