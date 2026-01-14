Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС готується посилити оборону та представити стратегію безпеки у 2026 році

14 січня 2026, 20:16
ЄС готується посилити оборону та представити стратегію безпеки у 2026 році
джерело x.com/vonderleyen
Союз уже реалізує масштабні оборонні програми.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила депутатам, що ЄС готує власну стратегію безпеки і прагне підвищити оборонний потенціал. Це рішення відображає зростаючу роль ЄС у глобальній безпеці та обороні.

Про це повідомляє Euractiv.

На закритому засіданні Європарламенту фон дер Ляєн повідомила, що ЄС готується стати "військовою державою".

"Ми знаємо, що нам потрібно бути сильними, а сила - це саме те", - заявила президент Єврокомісії.

Вона уточнила, що ЄС наразі не є військовою державою, але робить кроки для розвитку власного оборонного потенціалу, і планує представити нову стратегію безпеки у 2026 році.

"Раніше цього ніколи не робилося, але зараз саме час", - зазначила фон дер Ляєн.

Союз уже реалізує масштабні оборонні програми, включно з ReArm на суму до 800 мільярдів євро та програмою SAFE для спільних закупівель озброєння, до якої долучилися 19 країн.

Раніше ЄС не мав власної комплексної стратегії безпеки і орієнтувався на НАТО для колективної оборони.

