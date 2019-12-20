Facebook розробляє операційну систему і VR-окуляри
"Facebook розробляє власну операційну систему, яка в один прекрасний день може зменшити залежність компанії від Android, що належить Google", - наголошується в повідомленні, передає LB.ua.
Зараз розробкою керує Марк Луковський, який є співавтором операційної системи Windows NT.
Про нову ОС поки що практично нічого не відомо, однак один з керівників Facebook Фікус Кіркпатрік зазначив, що в майбутньому, "можливо", обладнанню компанії не потрібно буде покладатися на програмне забезпечення від Google або інших розробників.
Щодо створення VR-окулярів, то голова відділу апаратного забезпечення компанії Ендрю Босворт повідомляв, що вони під кодовою назвою "Оріон" можуть з'явитися вже в 2023 році. Крім того, видання пише, що Facebook працює над спеціальним інтерфейсом для окулярів, який дозволить керувати ними силою думки.
Компанія також повідомляла про розробку власного процесора і голосового помічника.
Нагадаємо, що Facebook повідомив про запуск інструменту, який дозволить копіювати зображення з соціальної мережі на сервери Google Фото.
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