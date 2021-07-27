СПОРТ НОВИНИВперше в історії золоту медаль Олімпіади отримала спортсменка з Бермудських островів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Спортсменка з Бермудських островів вперше в історії виграла олімпійське золото
Фото: Twitter Tokyo2020
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Twitter Tokyo2020.
Тріатлоністка Флора Даффі здолала дистанцію за 1:55:36. Британка Джорджія Тейлор-Браун взяла срібну медаль, а американка Кеті Заферес - бронзову.
Нагадаємо, що це друга в історії Олімпійських ігор участь Бермуд. На Олімпійських іграх у 1976 році в Монреалі боксер у важкій вазі Кларенс Хілл завоював бронзову медаль.
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