Спортсменка з Бермудських островів вперше в історії виграла олімпійське золото

Вперше в історії золоту медаль Олімпіади отримала спортсменка з Бермудських островів.

Фото: Twitter Tokyo2020

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Twitter Tokyo2020. Тріатлоністка Флора Даффі здолала дистанцію за 1:55:36. Британка Джорджія Тейлор-Браун взяла срібну медаль, а американка Кеті Заферес - бронзову. Нагадаємо, що це друга в історії Олімпійських ігор участь Бермуд. На Олімпійських іграх у 1976 році в Монреалі боксер у важкій вазі Кларенс Хілл завоював бронзову медаль. Читайте також: Китайська спортсменка здобула перше "золото" на Олімпіаді в Токіо

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію