Споживачі більше 15 тисяч раз поскаржились на бізнес

За його словами, більшість звернень стосуються якості непродовольчих товарів, 41% - якості наданих послуг, із них 29% - якості житлово-комунальних

Кобльков поскаржився на зниження ефективності Держпродспоживслужби, яка має отримувати погодження Мінекономіки для кожної перевірки, при цьому для перевірки потрібно знати усе про продавця, навіть його організайно-правову форму власності, яка не міститься у товарних чеках.

За 9 місяців 2019 року Держпродспоживслужба отримала більше 15 тисяч звернень громадян щодо якості товарів та послуг, повідомляє "Економічна правда".

Про це під час круглого столу "Чи продовжать підприємці ухилятися від сплати податків?", організованого "Фінансовим клубом", заявив начальник відділу контролю за рекламою та дотриманням антитютюнового законодавства Держпродспоживслужби Олег Кобельков.

За його словами, більшість звернень стосуються якості непродовольчих товарів, 41% - якості наданих послуг, із них 29% - якості житлово-комунальних.

Кобельков зазначив, що частка скарг на онлайн-торгівлю зросла.

"Хочу звернути увагу, що 7% звернень громадян стосується придбання товарів через Інтернет або поза торговельними або офісними приміщеннями. У 2017 році ця цифра була 6,5%, у 2018-му - трошки менше 6,3%, зараз 7% - зростання на десять відсотків (тобто на 0,6 п.п. - ред.)", - сказав він.

Кобльков поскаржився на зниження ефективності Держпродспоживслужби, яка має отримувати погодження Мінекономіки для кожної перевірки, при цьому для перевірки потрібно знати усе про продавця, навіть його організайно-правову форму власності, яка не міститься у товарних чеках.

"І ключове: якщо ми візьмемо нашу цифру ефективності розгляду звернень громадян, вона приблизно 49%. Років десять тому вона була значно вища - 70-75%. Ключове в цьому зниженні - питання неможливості ідентифікації продавця для здійснення перевірки.

Оскільки фіскальний чек має всі необхідні атрибути і оскільки на терези покладена і боротьба за оподаткування, і боротьба з контрабандою, ми - палкі прихильники фіскалізації", - додав він.

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