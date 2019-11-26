БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ"Ми передали ще 76 державних підприємств на приватизацію. Загалом передали вже 415 із 500 державних підприємств, які маємо передати Фонду держмайна до кінця року. У разі приватизації бюджет може отримати до 6 мільярдів гривень від їх продажу", - підкреслив голова уряду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Від приватизації 415 держпідприємств у Кабміні планують отримати 6 мільярдів
Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук
Слово і Діло
У разі продажу 415 переданих на приватизацію державних підприємств бюджет може отримати до 6 мільярдів гривень, повідомляє "Економічна правда".
Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Урядовий портал.
"Ми передали ще 76 державних підприємств на приватизацію. Загалом передали вже 415 із 500 державних підприємств, які маємо передати Фонду держмайна до кінця року.
У разі приватизації бюджет може отримати до 6 мільярдів гривень від їх продажу", - підкреслив голова уряду.
Нагадаємо, що Кабмін додав "Укрзалізницю", НСТУ і ще два об'єкти до списку стратегічних держпідприємст
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