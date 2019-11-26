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Від приватизації 415 держпідприємств у Кабміні планують отримати 6 мільярдів

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук
"Ми передали ще 76 державних підприємств на приватизацію. Загалом передали вже 415 із 500 державних підприємств, які маємо передати Фонду держмайна до кінця року. У разі приватизації бюджет може отримати до 6 мільярдів гривень від їх продажу", - підкреслив голова уряду.
Від приватизації 415 держпідприємств у Кабміні планують отримати 6 мільярдів Слово і Діло

У разі продажу 415 переданих на приватизацію державних підприємств бюджет може отримати до 6 мільярдів гривень, повідомляє "Економічна правда".

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Урядовий портал.

"Ми передали ще 76 державних підприємств на приватизацію. Загалом передали вже 415 із 500 державних підприємств, які маємо передати Фонду держмайна до кінця року.

У разі приватизації бюджет може отримати до 6 мільярдів гривень від їх продажу", - підкреслив голова уряду.

Нагадаємо, що Кабмін додав "Укрзалізницю", НСТУ і ще два об'єкти до списку стратегічних держпідприємст

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26 11 2019 16:50
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