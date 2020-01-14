Споживчий кошик: зростання зарплат в Україні випередило зростання цін
Фото: Економічна правда
Україні з 2020 року вартість мінімального продовольчого кошика склала 42,1% від мінімальної зарплати (минулорічний показаник 45,4%) - це означає, що зарплати в Україні зросли більше ніж ціни.
Про це повідомляють дослідження ресурсу Picodi.com.
Автори дослідження створили для дослідження продовольчий кошик з 8 позицій: хліб, молоко, яйця, рис, сир, м'ясо, фрукти і овочі.
Повідомляється, що продукти з кошика задовольняють мінімальну потребу дорослої людини в поживних речовинах.
Ціни продуктів, використані в цьому дослідженні, взяті з сайту numbeo.com, де збираються тисячами користувачів з усього світу.
На початку 2020 року вартість продуктів з цього списку виглядає наступним чином:
- Молоко (10 літрів) - 229 грн
- Хліб (10 буханок) - 121 грн
- Рис (1,5 кг) - 38 грн
- Яйця (20 шт.) - 48 грн
- Сир (1 кг) - 170 грн
- М'ясо (6 кг) - 709 грн
- Фрукти (6 кг) - 151 грн
- Овочі (8 кг) - 133 грн
Ціна продовольчого кошика з такими продуктами - 1599 гривень. За даними дослідження, це на 4,92% більше минулорічної суми.
Також в дослідженні порівняли вартість одних і тих же продуктів в різних країнах і перевірили, який відсоток від доходу буде віддавати за базову продуктову корзину людина, яка отримує "мінімалку".
У цьому рейтингу Україна посіла 40 місце. Найвигідніше співвідношення цін на продукти до мінімальної зарплати в Австралії, Великобританії і Ірландії.
Фото: Економічна правда
Там продуктовий кошик становить від 7 до 7,3% від місцевої мінімальної оплати праці.
Позаду України в цьому рейтингу розташувалися Білорусь (42 місце), Росія (44 місце) і Молдова (45 місце).
Нагадаємо, що в Україні зросли "мінімалка" та прожитковий мінімум.
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