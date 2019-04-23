Справа Гандзюк: адвокати Мангера намагаються скасувати підозру у замовленні вбивства Гандзюк

Адвокати голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера намагаються скасувати через суд його статус підозрюваного у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

"Призначалось на сьогодні засідання, але у зв’язку із неявкою прокурора відкладено", - повідомив один з адвокатів чиновника Олександр Шадрін, інформує Hromadske.

Причини, чому не прийшов прокурор, їм не повідомили, додав він.

"Вважаємо не було достатніх підстав для виенсення такого рішення - повідомлення про підозру. Вважаємо його необґрунтованим", - додав юрист.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, виписався з лікарні та 12 квітня вийшов на роботу.