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Справа Гандзюк: адвокати Мангера намагаються скасувати підозру у замовленні вбивства Гандзюк

Відповідну скаргу адвокати подали у Шевченківського суду Києва
Адвокати голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера намагаються скасувати через суд його статус підозрюваного у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.
Справа Гандзюк: адвокати Мангера намагаються скасувати підозру у замовленні вбивства Гандзюк Фото:Владислав Мангер

"Призначалось на сьогодні засідання, але у зв’язку із неявкою прокурора відкладено", - повідомив один з адвокатів чиновника Олександр Шадрін, інформує Hromadske.

Причини, чому не прийшов прокурор, їм не повідомили, додав він.

"Вважаємо не було достатніх підстав для виенсення такого рішення - повідомлення про підозру. Вважаємо його необґрунтованим", - додав юрист.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, виписався з лікарні та 12 квітня вийшов на роботу.

31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.

На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).

28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".

 

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23 04 2019 15:22
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