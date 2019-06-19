Справа Гандзюк: на Херсонщині проводять 13 обшуків
За словами прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган, після спільної наради в Генпрокуратурі за участю СБУ та Нацполіції, що відбулася 11 червня, генпрокурор Юрій Луценко підписав спеціальне доручення на проведення невідкладних слідчих дій, повідомляє "Українська правда".
"Група слідчих у Херсоні та Херсонській області проводить 13 обшуків, відповідно до ухвал слідчого судді", - повідомила Сарган.
"Слідчі дії проводяться в рамках проваджень за фактом заподіяння тілесних ушкоджень Гандзюк на виконання доручення Генпрокурора, направленого до СБУ", - додала вона.
При цьому Сарган не уточнила, у кого саме проводяться обшуки.
Раніше повідомлялося, що у середу, 19 червня, проводяться обшуки у будинку, кінному клубі та офісі екс-заступника голови Херсонської обладміністрації Євгена Рищука.
Нагадаємо, 6 червня суд виніс вирок усім виконавцям вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Додамо, що усі п'ятеро обвинувачених у замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк визнали свою провину і пішли на угоду зі слідством.
Довідка:
31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.
На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).
28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.
У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".
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