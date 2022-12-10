НОВИНИПро це свідчать результати дослідженняПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Спрей AstraZeneca проти COVID-19 поки не єфективний
Фото: Garetsworkshop / Depositphotos
Вакцина AstraZeneca проти Covid-19 у вигляді назального спрею наразі не дієва.
Про це свідчать результати першого клінічного випробування, яке проводили в Оксфордському університеті, повідомляє The Guardian.
"Назальний спрей не показав себе в цьому дослідженні так добре, як ми сподівалися. Доставка вакцин в ніс і легені залишається перспективним підходом, але це дослідження показує, що, ймовірно, виникнуть проблеми з тим, щоб зробити назальні спреї надійним варіантом", – сказав доктор Сенді Дуглас, головний дослідник в Оксфордському інституті.
Перший етап дослідження фінансувався AstraZeneca. Науковці мали перевірити ефективність вакцини у вигляді спрею. У дослідженні взяли участь 30 людей, які раніше не були щеплені проти COVID-19, і ще 12, які отримали спрей як бустер.
Випробування було безпечним для людей, які погодились взяти участь.
Імунна система слабо реагувала на спрей проти COVID-19 у порівнянні з внутрішньом’язовою вакцинацією. Тому науковці дійшли висновку, що вакцина не генерувала стійких антитіл або сильної системної імунної відповіді.
Однією з можливих проблем зі спреєм вважають те, що більшість крапельок може бути проковтнуто та знищено в шлунку. Таким чином препарат не стимулює імунну систему в носі, горлі та легенях. Щоб уникнути цього, вакцину можна доставляти у вищій концентрації або переформулювати так, щоб більше рідини прилипало до слизової оболонки дихальних шляхів. Наприклад, завдяки інгаляторам.
Цей метод вже затвердили в Китаї та Індії. Там схвалили дві нові назальні вакцини проти COVID-19.
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12 10 2022 20:19 МЕДІА
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