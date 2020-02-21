«Спринт-квест» і гастромістечко: Тернопіль запрошує туристів разом зустріти весну

«В останній зимовий день та перший – весняний на Театральному майдані Тернополя відбудеться культурно – мистецький захід «День зустрічі весни»

У Тернополі 29 лютого – 1 березня відбудеться культурно-мистецький захід «День зустрічі весни».

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу начальник міського управління культури і мистецтва Олександр Смик.

«В останній зимовий день та перший – весняний на Театральному майдані Тернополя відбудеться культурно – мистецький захід «День зустрічі весни». У цей час в середмісті працюватиме гастрономічне містечко, будуть майстер-класи з гончарства, виготовлення ляльок-мотанок, соломоплетінння. Думаю, тернополян і туристів зацікавить і мистецька програма за участю фольклорно-обрядових колективів й тернопільських молодіжних гуртів», – розповів Смик.

За його словами, «родзинкою» вихідних днів стане «Спринт-квест» для молоді. Завдання полягатиме у пошуку учасниками зашифрованих контрольних точок, позначених на карті, та зйомці фото на їхньому фоні. Маршрут пролягатиме центральною частиною міста, а контрольні точки будуть розташовані біля архітектурних, історичних, культурно-мистецьких локацій Тернополя.

Нагадаємо, що у ведмежому притулку "Домажир", що на Львівщині, 1 березня відбудеться офіційне відкриття туристичного сезону.