Ведмежий притулок "Домажир" назвав дату відкриття турсезону
Про це інформують у департаменті екології та природних ресурсів Львівської ОДА,передає УКРІНФОРМ.
Проте, вже зараз кожен охочий може відвідати ведмедів, які вже прокинулися, за попереднім записом. У "Домажирі" готові прийняти відвідувачів з 10:00 до 17:00 (окрім 23-24 лютого).
Ведмежий притулок "Домажир" – унікальний природний екоосвітній простір для порятунку бурих ведмедів, розташований за 15 км від Львова в селі Жорниська. Заснований за підтримки Міжнародного благодійного фонду "Чотири лапи" (Австрія). Притулок допомагає повноцінно жити клишоногим, яких врятували із притравлювальних станцій, пересувних зоопарків, цирків, готелів та ресторанів.
У притулку, в умовах максимально наближених до природніх, врятовані ведмеді проходять процес реабілітації та відновлення. Станом на сьогодні тут утримують 15 ведмедів.
Нагадаємо, що Хотинській фортеці, що в Чернівецькій області, Міністерство культури, молоді та спорту виділило 8,5 мільйонів гривень на завершення першочергових протиаварійних робіт.
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