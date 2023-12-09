США отримали перші високоточні ракети PrSM на заміну ATACMS

Американські сухопутні війська отримали першу партію високоточних оперативно-тактичних ракет Precision Strike Missile(PrSM).

Про це йдеться на сайті армії США.

Партія ракет Precision Strike Missile Increment 1 Early Operational Capability надійшла після успішних випробувань минулого місяця на ракетному полігоні Вайт Сендс у штаті Нью-Мексико.

PrSM – це армійська зброя нового покоління для ведення високоточного вогню на великих відстанях, яка запускається з високомобільних артилерійських ракетних систем M142 і реактивних систем залпового вогню M270A2 і здатна нейтралізувати цілі на відстані понад 400 кілометрів.

"Високоточна ударна ракета надасть командуванню Об'єднаних сил цілодобову, всепогодну спроможність, яка протидіятиме здатності противника проводити бойові маневри і операції з протиповітряної оборони", – сказав помічник міністра армії США з питань закупівель, логістики і технологій Дуг Буш.

"Швидка розробка і передача цих засобів є яскравим прикладом активного використання армією нових повноважень Конгресу щодо закупівель, які дозволяють нам набагато швидше передавати солдатам покращене обладнання", - додав він.

В перспективі PrSM мають замінити ракети ATACMS з дальністю 300 км, які перебувають на озброєнні армії США нині.