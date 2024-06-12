Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Армія США вперше успішно застосувала лазерну зброю в бойових умовах – Forbes

12 червня 2024, 10:09
Армія США вперше успішно застосувала лазерну зброю в бойових умовах – Forbes
Польща США
Лазер армії США вперше збив безпілотник в бойових умовах.

Після півстоліття суцільних невдач Пентагону, ймовірно, вдалося створити бойовий лазер, який справді працює.

Про це пише Forbes.

На початку травня начальник відділу закупівель армії США Даг Буш сказав виданню, що американським військовим вдалося збити безпілотник за допомогою лазера у бойових умовах. Але тепер офіційні представники Пентагону відмовляються публічно підтверджувати чи спростовувати цю інформацію.

Автор публікації поспілкувався із Джонатаном Манімейкером, генеральним директором компанії BlueHalo, виробником військового лазера LOCUST, який "почали експлуатувати" за кордоном у листопаді 2022 року. Він теж не став щось підтверджувати, або спростовувати, але зізнався, що солдати, які використовуваои цей лазер, "висловили особисту подяку за захист, який він надає".

Як зауважує Forbes, Пентагон хотів перетворити лазер на зброю одразу, як цю технологію було винайдено. "Здавалося, лазер був саме тим, що шукали військові. У 1962 році, лише через два роки після першої лабораторної демонстрації лазера, проект Пентагону Defender уже мав на меті збивати радянські ракети", – пише видання.

Вже 1973 року наступник Defender збив безпілотник-мішень на авіабазі Кертленд у Нью-Мексико, але технологію так і не вдалося перетворити на практичну зброю. Після того успішну роботу бойових лазерів демонстрували ще не раз в рамках різних проектів, але жодного разу апарат не вдавалося зробити придатним до використання в реальних умовах. 

Військові США наразі мають приблизно 31 різну програму бойових лазерів. Декілька з них зараз справді стоять на бойовому чергуванні для захисту американських військ та кораблів від невеликих безпілотників, які використовують єменські хусити та повстанці в Іраку. Про деякі з них вже відомо, що вони отримали погані відгуки.

Наприклад, солдати розкритикували систему протиповітряної оборони малої дальності Directed Energy Maneuver, встановлену на бойовій машині Stryker, за "значні розбіжності між результатами в лабораторії та тестового полігоні та фактичним тактичним розгортанням". 

"Мова, яку використовували солдати щодо цих "розбіжностей", могла бути менш тактовною", – додає Forbes.

Як пояснив автору статті вищезгаданий виробник лазеру LOCUST, для використання в бойових умовах не так важлива номінальна потужність лазера, як здатність правильно сфокусувати його промені на ціль.

війна в Україніросія окупантиармія СШАлазер

Останні матеріали

Вплив на Захід через Африку. Як російський агент працював над формуванням іміджу Москви в Європі – Bloomberg
Політика
Вплив на Захід через Африку. Як російський агент працював над формуванням іміджу Москви в Європі – Bloomberg
Переклад iPress – 12 червня 2024, 11:39
Байден – головна проблема, яка гальмує перемогу України над росією. Але яка тому альтернатива? Частина 2 – Ендрю Таннер
Байден – головна проблема, яка гальмує перемогу України над росією. Але яка тому альтернатива? Частина 2 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 червня 2024, 08:46
Україна відновлюватиме ініціативу на війні. Чи дозволить Байден путіну програти? Частина 1 – Ендрю Таннер
Політика
Україна відновлюватиме ініціативу на війні. Чи дозволить Байден путіну програти? Частина 1 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 червня 2024, 12:14
Лінії фронту залишилися майже незмінними. Хоча ЗСУ тиснуть на Харківщині – Дональд Гілл
Cуспільство
Лінії фронту залишилися майже незмінними. Хоча ЗСУ тиснуть на Харківщині – Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 червня 2024, 10:16
Ультраправі здобувають велику перемогу. 5 речей, які потрібно знати про результати виборів в ЄС – Politico
Політика
Ультраправі здобувають велику перемогу. 5 речей, які потрібно знати про результати виборів в ЄС – Politico
Переклад iPress – 11 червня 2024, 08:20
Чому росія відчуває щастя від війни. Симбіоз воєнної держави і слухняного народу – The Atlantic
Політика
Чому росія відчуває щастя від війни. Симбіоз воєнної держави і слухняного народу – The Atlantic
Переклад iPress – 10 червня 2024, 16:29
Європа перетнула стратегічний рубікон і надішле війська в Україну. Макрон бере на себе ініціативу – Філліпс О'Брайен
Політика
Європа перетнула стратегічний рубікон і надішле війська в Україну. Макрон бере на себе ініціативу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 червня 2024, 10:54
Українці часом
Політика
Українці часом "дивують" росіян зброєю, з якою ті раніше не зіштовхувалися. Захід потребує України більше, ніж навпаки – Том Купер
Переклад iPress – 10 червня 2024, 00:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється