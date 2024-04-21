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США вперше можуть накласти санкції на підрозділ Цахал

21 квітня 2024, 19:29
США вперше можуть накласти санкції на підрозділ Цахал
Фото: yvision.kz
Підрозділ армії оборони Ізраїлю звинувачують в порушеннях на Західному березі.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Вперше підрозділ Цахал може зіткнутися із заборонами США через поводження з палестинцями на окупованому Західному березі річки Йордан.

Державний департамент США підтверджує, що готуюється ввести санкції проти батальйону Армії оборони Ізраїлю "Нецах Єгуда". Його звинувачують в порушеннях прав людини через поводження з палестинцями, пишуть ізраїльські ЗМІ.

Цей надзвичайно важливий крок, який стане першим випадком, коли влада США атакує підрозділ Цахал, негайно викликав гнів серед ізраїльських політичних лідерів, які пообіцяли йому протистояти.

Ізраїльська газета Haaretz пише, що Білий дім також розглядає аналогічні кроки проти інших поліцейських і військових підрозділів.

Санкції, які будуть введені відповідно до закону Ліхі 1997 року, будуть заболроняти передачу американської військової допомоги підрозділу і не дозволятимуть солдатам і офіцерам брати участь в навчанні з армією США або в програмах, які фінансує уряд США.

Згідно з даними представників охорони здоров'я в Газі, ці плани були оприлюднені після того, як ізраїльські удари по місту Рафах на півдні Гази в суботу ввечері вбили 18 людей, у тому числі 14 дітей.

Новина про можливі санкції проти батальйону "Нецах Єгуда" з’явилася після заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена в п’ятницю про те, що він прийняв "рішення" щодо заяви про порушення Ізраїлем закону Ліхі, який забороняє надання військової допомоги поліції чи підрозділам армії, які грубо порушують права людини.

Від моменту прийняття закону допомога США була заблокована сотням підрозділів по всьому світу, звинувачених у порушеннях прав людини.

Батальйон "Нецах Єгуда", який входить до складу бригади "Кфір", спочатку був створений у 1999 році, щоб задовольнити релігійні переконання новобранців з ультраортодоксальних і національних релігійних громад, у тому числі з екстремістських поселень, і історично був розгорнутий переважно на Західному березі річки Йордан.

 
цахалсанкції США

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